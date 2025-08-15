Практика судів
У Держпраці пояснили, чи входять відпустки по вагітності, пологах і догляду за дитиною до 3 років до страхового стажу

18:44, 15 серпня 2025
Зокрема, на час декретної відпустки жінка отримує допомогу в розмірі 100% середньої зарплати.
У Держпраці пояснили, чи входять відпустки по вагітності, пологах і догляду за дитиною до 3 років до страхового стажу
Багато жінок під час оформлення пенсії стикаються з питанням, чи зараховується період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, а також догляду за дитиною до трьох років, до страхового стажу. Це важливо, адже від тривалості страхового стажу залежить право на призначення пенсії та її розмір.

Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами становить 126 календарних днів: 70 днів до пологів і 56 днів після. У разі ускладнених пологів або народження кількох дітей відпустка може бути продовжена до 140 або 180 днів.

На час такої відпустки жінка отримує допомогу в розмірі 100% середньої заробітної плати. Оскільки за цей період передбачено виплату і страхові внески, він повністю входить до страхового стажу.

Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами жінка має право на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і зарахування страхового стажу залежить від статусу жінки та наявності офіційних виплат.

До страхового стажу період догляду за дитиною до досягнення нею трьох років, який здійснювався до 2004 року, зараховується на підставі свідоцтва про народження (Закон України «Про пенсійне забезпечення»).

Якщо жінка офіційно працювала, то відомості про дітей до розрахунку стажу не беруть, оскільки стаж підтверджується трудовою книжкою і даними про страхові внески.

Після 2004 року до стажу зараховуються періоди, коли жінка працювала і підприємство сплачувало за неї страхові внески або коли вона офіційно отримувала допомогу по догляду за дитиною до трьох років. Ці дані відображені в реєстрі застрахованих осіб.

Держпраці

