В Гоструда объяснили, входят ли отпуска по беременности, родам и уходу за ребенком до 3 лет в страховой стаж

В частности, на время декретного отпуска женщина получает пособие в размере 100% средней зарплаты.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Многие женщины при оформлении пенсии сталкиваются с вопросом: засчитывается ли период отпуска по беременности и родам, а также по уходу за ребёнком до трёх лет в страховой стаж. Это важно, ведь от продолжительности страхового стажа зависит право на назначение пенсии и её размер.

Отпуск по беременности и родам составляет 126 календарных дней: 70 дней до родов и 56 дней после. В случае осложнённых родов или рождения двух и более детей отпуск может быть продлён до 140 или 180 дней.

На время такого отпуска женщина получает пособие в размере 100% средней заработной платы. Поскольку за этот период предусмотрены выплаты и страховые взносы, он полностью входит в страховой стаж.

После окончания отпуска по беременности и родам женщина имеет право на отпуск по уходу за ребёнком до достижения им трёх лет. Зачисление этого периода в страховой стаж зависит от статуса женщины и наличия официальных выплат.

Период ухода за ребёнком до достижения им трёх лет, который имел место до 2004 года, засчитывается в страховой стаж на основании свидетельства о рождении (Закон Украины «О пенсионном обеспечении»).

Если женщина официально работала, то данные о детях в расчёт стажа не включаются, так как стаж подтверждается трудовой книжкой и сведениями о страховых взносах.

После 2004 года в стаж включаются периоды, когда женщина работала и за неё предприятие уплачивало страховые взносы, либо когда она официально получала пособие по уходу за ребёнком до трёх лет. Эти данные отражаются в реестре застрахованных лиц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.