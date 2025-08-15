Практика судів
  1. В Україні

Сергія Ніколайчука призначили першим заступником голови НБУ замість Катерини Рожкової

17:14, 15 серпня 2025
Сергія Ніколайчука призначили першим заступником голови НБУ замість Катерини Рожкової, яка завершила повноваження.
Сергія Ніколайчука призначили першим заступником голови НБУ замість Катерини Рожкової
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рада Національного банку України на засіданні 15 серпня призначила Сергія Ніколайчука першим заступником Голови НБУ. Кандидатуру подав голова регулятора Андрій Пишний.

Ніколайчук керуватиме вертикаллю «Фінансова стабільність», а також тимчасово – «Монетарна стабільність».

Водночас Катерина Рожкова припиняє виконання повноважень першого заступника Голови Національного банку в зв’язку із закінченням строку повноважень та звільненням з посади.

Національний банк здійснюватиме пошук кандидата на вакантну тепер посаду заступника Голови Національного банку, яку дщо цього обіймав Ніколайчук.

Правління НБУ складається з семи осіб: Голови Набанку, першого заступника та п’яти заступників Голови. Усі заступники за посадою входять до Правління НБУ.

Що відомо

Сергій Ніколайчук з липня 2021 року обіймає посаду заступника Голови Національного банку, куратора блоку «Монетарна стабільність».

Із 2004 до 2019 року він працював у Національному банку, де пройшов шлях від економіста до директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу.

З вересня 2019 року до квітня 2020 року обіймав посаду заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, а з квітня 2020 року до липня 2021 року працював головою департаменту макроекономічних досліджень групи ICU.

Сергій Ніколайчук – почесний професор практики Київської школи економіки, а також викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2004 році з відзнакою закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка зі ступенем магістра з економіки, а у 2008 році в цьому ж вузі захистив дисертацію на тему «Моделювання трансмісійного механізму монетарної політики в Україні» та отримав ступінь кандидата економічних наук.

Катерина Рожкова обіймала посаду першого заступника Голови Національного банку з червня 2018 року, входила до складу Правління Національного банку із січня 2016 року.

Як перший заступник Голови НБУ останні 2,5 року вона відповідала за роботу блоку «Фінансова стабільність».

Разом із командою Катерина Рожкова брала участь в оздоровленні банківської системи 2015–2017 років, трансформації небанківського фінансового сектору, стратегічних проєктах з імплементації норм ЄС в регулюванні фінансового сектору України тощо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НБУ призначення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Члени Вищої ради правосуддя, родичі членів ВККС та ВРП стануть суддями Північного апеляційного господарського суду – хто став переможцем конкурсу в апеляційні господарські суди, список

Рекомендації для призначення на посади суддів апеляційних господарських судів отримали 55 переможців конкурсу.

Президент доручив оновити план зовнішньополітичної роботи до кінця цього року – Андрій Єрмак взяв участь у нараді

Володимир Зеленський провів нараду за участі Андрія Єрмака, Руслана Стефанчука, Рустема Умєрова, Юлії Свириденко та інших.

Конкурс на посади суддів апеляційних адміністративних судів завершено – апеляційні суди отримають 42 суддів, список переможців

Найбільш популярними стали апеляційні адміністративні суди Києва, Львова та Вінниці, а найменш популярні – апеляції на сході країни.

Мін’юст пропонує знімати судимість до закінчення визначених КК строків у разі тримання особи у неналежних умовах

Міністерство юстиції розробило змінити до Кримінального кодексу, зокрема пропонує скоротити строк, після якого до засудженого може бути застосовано умовно-дострокове звільнення на строк тримання у неналежних умовах

Руслан Кравченко заявив про викриття суддів Мар’їнського райсуду Донеччини на виготовленні рішень для ухилення від мобілізації

«Видавали готові копії «судових» рішень, які дозволяли ухилятися від мобілізації: Генпрокурор Руслан Кравченко заявив про викриття «підробки судових рішень і торгівлю правосуддям» у Мар’їнському райсуді на Донеччині.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Горбалінський
    Володимир Горбалінський
    голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду