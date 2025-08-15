Сергія Ніколайчука призначили першим заступником голови НБУ замість Катерини Рожкової, яка завершила повноваження.

Рада Національного банку України на засіданні 15 серпня призначила Сергія Ніколайчука першим заступником Голови НБУ. Кандидатуру подав голова регулятора Андрій Пишний.

Ніколайчук керуватиме вертикаллю «Фінансова стабільність», а також тимчасово – «Монетарна стабільність».

Водночас Катерина Рожкова припиняє виконання повноважень першого заступника Голови Національного банку в зв’язку із закінченням строку повноважень та звільненням з посади.

Національний банк здійснюватиме пошук кандидата на вакантну тепер посаду заступника Голови Національного банку, яку дщо цього обіймав Ніколайчук.

Правління НБУ складається з семи осіб: Голови Набанку, першого заступника та п’яти заступників Голови. Усі заступники за посадою входять до Правління НБУ.

Що відомо

Сергій Ніколайчук з липня 2021 року обіймає посаду заступника Голови Національного банку, куратора блоку «Монетарна стабільність».

Із 2004 до 2019 року він працював у Національному банку, де пройшов шлях від економіста до директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу.

З вересня 2019 року до квітня 2020 року обіймав посаду заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, а з квітня 2020 року до липня 2021 року працював головою департаменту макроекономічних досліджень групи ICU.

Сергій Ніколайчук – почесний професор практики Київської школи економіки, а також викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2004 році з відзнакою закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка зі ступенем магістра з економіки, а у 2008 році в цьому ж вузі захистив дисертацію на тему «Моделювання трансмісійного механізму монетарної політики в Україні» та отримав ступінь кандидата економічних наук.

Катерина Рожкова обіймала посаду першого заступника Голови Національного банку з червня 2018 року, входила до складу Правління Національного банку із січня 2016 року.

Як перший заступник Голови НБУ останні 2,5 року вона відповідала за роботу блоку «Фінансова стабільність».

Разом із командою Катерина Рожкова брала участь в оздоровленні банківської системи 2015–2017 років, трансформації небанківського фінансового сектору, стратегічних проєктах з імплементації норм ЄС в регулюванні фінансового сектору України тощо.

