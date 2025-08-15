Практика судов
Сергея Николайчука назначили первым заместителем председателя НБУ вместо Екатерины Рожковой

17:14, 15 августа 2025
Сергей Николайчук назначен первым заместителем главы НБУ вместо Екатерины Рожковой, которая завершила полномочия.
Совет Национального банка Украины на заседании 15 августа назначил Сергея Николайчука первым заместителем Председателя НБУ. Кандидатуру подал глава регулятора Андрей Пышный.

Николайчук будет руководить вертикалью «Финансовая стабильность», а также временно — «Монетарная стабильность».

В то же время Екатерина Рожкова прекращает исполнение полномочий первого заместителя Председателя Национального банка в связи с окончанием срока полномочий и освобождением от должности.

Национальный банк будет искать кандидата на вакантную теперь должность заместителя Председателя Национального банка, которую до этого занимал Николайчук.

Правление НБУ состоит из семи человек: Председателя Нацбанка, первого заместителя и пяти заместителей Председателя. Все заместители по должности входят в состав Правления НБУ.

Что известно

Сергей Николайчук с июля 2021 года занимает должность заместителя Председателя Национального банка, куратора блока «Монетарная стабильность».

С 2004 по 2019 год он работал в Национальном банке, где прошел путь от экономиста до директора Департамента монетарной политики и экономического анализа.

С сентября 2019 года по апрель 2020 года занимал должность заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, а с апреля 2020 года по июль 2021 года работал главой департамента макроэкономических исследований группы ICU.

Сергей Николайчук — почетный профессор практики Киевской школы экономики, а также преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 2004 году с отличием окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко со степенью магистра экономики, а в 2008 году в этом же вузе защитил диссертацию на тему «Моделирование трансмиссионного механизма монетарной политики в Украине» и получил степень кандидата экономических наук.

Екатерина Рожкова занимала должность первого заместителя Председателя Национального банка с июня 2018 года, входила в состав Правления Национального банка с января 2016 года.

Как первый заместитель Председателя НБУ последние 2,5 года она отвечала за работу блока «Финансовая стабильность».

Вместе с командой Екатерина Рожкова принимала участие в оздоровлении банковской системы 2015–2017 годов, трансформации небанковского финансового сектора, стратегических проектах по имплементации норм ЕС в регулирование финансового сектора Украины и др.

