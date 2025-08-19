Стало відомо, якими подарунками обмінялися Трамп і Зеленський у Вашингтоні

Володимир Зеленський подарував Дональду Трампу гольф-клюшку від воїна ЗСУ, а той натомість вручив символічні ключі від Білого дому.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні передав своєму колезі із США Дональду Трампу ключку для гольфу. Подарунок символічний — її передав молодший сержант ЗСУ Костянтин Картавцев, який у перші місяці повномасштабного вторгнення втратив ногу, рятуючи побратимів.

Зеленський розповів, що гра в гольф стала для Картавцева важливою частиною реабілітації та допомогла відновити фізичну й емоційну рівновагу. Президент також показав відеозвернення воїна, у якому той попросив американського лідера допомогти Україні досягти справедливого та тривалого миру.

Дональд Трамп прийняв подарунок і записав відео з подякою українському військовому. У відповідь він вручив Зеленському символічні ключі від Білого дому.

