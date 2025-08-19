Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Стало відомо, якими подарунками обмінялися Трамп і Зеленський у Вашингтоні

09:30, 19 серпня 2025
Володимир Зеленський подарував Дональду Трампу гольф-клюшку від воїна ЗСУ, а той натомість вручив символічні ключі від Білого дому.
Стало відомо, якими подарунками обмінялися Трамп і Зеленський у Вашингтоні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні передав своєму колезі із США Дональду Трампу ключку для гольфу. Подарунок символічний — її передав молодший сержант ЗСУ Костянтин Картавцев, який у перші місяці повномасштабного вторгнення втратив ногу, рятуючи побратимів.

Зеленський розповів, що гра в гольф стала для Картавцева важливою частиною реабілітації та допомогла відновити фізичну й емоційну рівновагу. Президент також показав відеозвернення воїна, у якому той попросив американського лідера допомогти Україні досягти справедливого та тривалого миру.

Дональд Трамп прийняв подарунок і записав відео з подякою українському військовому. У відповідь він вручив Зеленському символічні ключі від Білого дому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

США ЗСУ армія Україна Дональд Трамп війна військовослужбовці Володимир Зеленський переговори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Поліція зможе примусово доставляти чиновників на засідання тимчасових слідчих комісій Верховної Ради

Також пропонується штрафувати посадовців до 17 тисяч грн за неявку на пленарне засідання Верховної Ради без поважних причин.

«Судово-юридична газета» тепер представлена в експертній групі при ТСК Верховної Ради щодо розслідування ознак корупції у судах та правоохоронних органах

«Судово-юридична газета» тепер представлена в експертній групі при ТСК Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в правоохоронних органах, судах та органах судової влади.

Верховний Суд сформулював висновок, чи мають право перетнути кордон чоловіки, чиї родичі загинули або пропали безвісти під час заходів з відсічі збройної агресії

В умовах воєнного стану обмеження права на виїзд виправдані пріоритетом публічного інтересу та не є свавільними – Верховний Суд.

Верховна Рада розгляне законопроект про забезпечення поваги до суду

Втім, зміни до КУпАП та КПК стосуються не лише підвищення штрафів за неповагу до суду.

«Живі» черги під ТЦК мають зникнути, будуть електронні – Шмигаль

Кабмін остаточно врегулював електронні черги у ТЦК – Денис Шмигаль.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва