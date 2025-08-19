Стало известно, какими подарками обменялись Трамп и Зеленский в Вашингтоне

Владимир Зеленский подарил Дональду Трампу гольф-клюшку от воина ВСУ, а тот вручил в ответ символические ключи от Белого дома.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне передал своему коллеге из США Дональду Трампу клюшку для гольфа. Подарок символический — ее передал младший сержант ВСУ Константин Картавцев, который в первые месяцы полномасштабного вторжения потерял ногу, спасая побратимов.

Зеленский рассказал, что игра в гольф стала для Картавцева важной частью реабилитации и помогла восстановить физическое и эмоциональное равновесие. Президент также показал видеообращение воина, в котором тот попросил американского лидера помочь Украине достичь справедливого и продолжительного мира.

Дональд Трамп принял подарок и записал видео с благодарностью украинскому военному. В ответ он вручил Зеленскому символические ключи от Белого дома.

