Хто найчастіше не платить штрафи за ПДР – статистика

Київ лідирує за боргами за ПДР – понад 43 тисячі справ у реєстрі боржників.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За перше півріччя 2025 року в Єдиному реєстрі боржників (ЄРБ) зареєстровано 375 810 справ через несплату штрафів за порушення правил дорожнього руху (ПДР). Порівняно з минулим роком кількість таких справ дещо зменшилася, але вона все ще на третину вища, ніж у 2023 році, і в 2,5 раза перевищує довоєнний рівень 2021 року. Про це пише Опендатабот.

З початку повномасштабної війни зросла не лише кількість несплачених штрафів, а й змінився гендерний розподіл боржників. Частка жінок серед порушників, які не сплатили штрафи, збільшилася з 8% у першому півріччі 2021 року до 21% у 2025 році. Водночас чоловіки віком від 26 до 35 років становлять 41% від загальної кількості проваджень.

Лідером за кількістю порушень є Київ, де зафіксовано 43 654 справи, або 12% від загального числа. На другому місці – Дніпропетровщина з 36 879 провадженнями (10%), на третьому – Одещина з 29 502 справами (8%).

Загалом у ЄРБ нараховується 1,8 млн несплачених боргів за порушення ПДР, з яких 1,7 млн припадає на чоловіків. У відомстві зазначають, що реєстр є динамічним: одні борги закриваються, але з’являються нові. Дані відображають ситуацію станом на початок липня 2025 року.

Щоб уникнути внесення до ЄРБ та блокування банківських карток, прикордонники рекомендують своєчасно перевіряти та сплачувати штрафи через платформу «Опендатабот» або підписатися на безкоштовний моніторинг для отримання інформації про нові записи в реєстрах. У разі несплати штрафу протягом 15 днів його розмір подвоюється.

Фото: opendatabot

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.