Податкова пільга для осіб з інвалідністю – хто має право та як отримати

22:54, 26 серпня 2025
Особи з інвалідністю та батьки дітей з інвалідністю можуть скористатися податковою пільгою.
Державна податкова служба України повідомила, що особи з інвалідністю та батьки дітей з інвалідністю мають право на податкову соціальну пільгу, яка дозволяє зменшити оподатковуваний дохід і, відповідно, суму податку на доходи фізичних осіб, що утримується із заробітної плати. Про це йдеться у статті 169 Податкового кодексу України.
Хто може претендувати на пільгу
- У розмірі 150% прожиткового мінімуму:
- Платники податків, які утримують дитину з інвалідністю (на кожну дитину віком до 18 років).
- Особи з інвалідністю I або II групи, зокрема з дитинства.
- У розмірі 200% прожиткового мінімуму:
- Особи з інвалідністю I та II групи, які брали участь у бойових діях на території інших країн після Другої світової війни.
Умови застосування пільги
- Пільга застосовується до заробітної плати, а також до прирівняних до неї виплат, компенсацій і винагород, нарахованих протягом звітного місяця.
- Місячний дохід платника податків не повинен перевищувати суму, що дорівнює прожитковому мінімуму для працездатної особи на 1 січня звітного року, помноженому на 1,4 (результат округлюється до найближчих 10 грн).
Як отримати пільгу
Для отримання пільги необхідно подати роботодавцю:
- Заяву про застосування пільги.
- Документи, що підтверджують право на пільгу:
- Копію пенсійного посвідчення або довідку медико-соціальної експертизи (для осіб з інвалідністю).
- Для батьків дітей з інвалідністю: копію свідоцтва про народження дитини, копію рішення органу опіки і піклування (для опікунів), пенсійне посвідчення дитини, медичний висновок, виданий Міністерством охорони здоров’я, тощо.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.