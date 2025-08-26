Практика судів
Податкова пільга для осіб з інвалідністю – хто має право та як отримати

22:54, 26 серпня 2025
Особи з інвалідністю та батьки дітей з інвалідністю можуть скористатися податковою пільгою.
Державна податкова служба України повідомила, що особи з інвалідністю та батьки дітей з інвалідністю мають право на податкову соціальну пільгу, яка дозволяє зменшити оподатковуваний дохід і, відповідно, суму податку на доходи фізичних осіб, що утримується із заробітної плати. Про це йдеться у статті 169 Податкового кодексу України.

Хто може претендувати на пільгу

  • У розмірі 150% прожиткового мінімуму:
  • Платники податків, які утримують дитину з інвалідністю (на кожну дитину віком до 18 років).
  • Особи з інвалідністю I або II групи, зокрема з дитинства.
  • У розмірі 200% прожиткового мінімуму:
  • Особи з інвалідністю I та II групи, які брали участь у бойових діях на території інших країн після Другої світової війни.

Умови застосування пільги

  • Пільга застосовується до заробітної плати, а також до прирівняних до неї виплат, компенсацій і винагород, нарахованих протягом звітного місяця.
  • Місячний дохід платника податків не повинен перевищувати суму, що дорівнює прожитковому мінімуму для працездатної особи на 1 січня звітного року, помноженому на 1,4 (результат округлюється до найближчих 10 грн).

Як отримати пільгу
Для отримання пільги необхідно подати роботодавцю:

  • Заяву про застосування пільги.
  • Документи, що підтверджують право на пільгу:
  • Копію пенсійного посвідчення або довідку медико-соціальної експертизи (для осіб з інвалідністю).
  • Для батьків дітей з інвалідністю: копію свідоцтва про народження дитини, копію рішення органу опіки і піклування (для опікунів), пенсійне посвідчення дитини, медичний висновок, виданий Міністерством охорони здоров’я, тощо.

