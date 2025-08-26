Податкова пільга для осіб з інвалідністю – хто має право та як отримати

Особи з інвалідністю та батьки дітей з інвалідністю можуть скористатися податковою пільгою.

Державна податкова служба України повідомила, що особи з інвалідністю та батьки дітей з інвалідністю мають право на податкову соціальну пільгу, яка дозволяє зменшити оподатковуваний дохід і, відповідно, суму податку на доходи фізичних осіб, що утримується із заробітної плати. Про це йдеться у статті 169 Податкового кодексу України.

Хто може претендувати на пільгу

У розмірі 150% прожиткового мінімуму:

Платники податків, які утримують дитину з інвалідністю (на кожну дитину віком до 18 років).

Особи з інвалідністю I або II групи, зокрема з дитинства.

У розмірі 200% прожиткового мінімуму:

Особи з інвалідністю I та II групи, які брали участь у бойових діях на території інших країн після Другої світової війни.

Умови застосування пільги

Пільга застосовується до заробітної плати, а також до прирівняних до неї виплат, компенсацій і винагород, нарахованих протягом звітного місяця.

Місячний дохід платника податків не повинен перевищувати суму, що дорівнює прожитковому мінімуму для працездатної особи на 1 січня звітного року, помноженому на 1,4 (результат округлюється до найближчих 10 грн).

Як отримати пільгу

Для отримання пільги необхідно подати роботодавцю:

Заяву про застосування пільги.

Документи, що підтверджують право на пільгу:

Копію пенсійного посвідчення або довідку медико-соціальної експертизи (для осіб з інвалідністю).

Для батьків дітей з інвалідністю: копію свідоцтва про народження дитини, копію рішення органу опіки і піклування (для опікунів), пенсійне посвідчення дитини, медичний висновок, виданий Міністерством охорони здоров’я, тощо.

