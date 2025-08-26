Налоговая льгота для лиц с инвалидностью – кто имеет право и как получить

Государственная налоговая служба Украины сообщила, что лица с инвалидностью и родители детей с инвалидностью имеют право на налоговую социальную льготу, которая позволяет уменьшить налогооблагаемый доход и, соответственно, сумму налога на доходы физических лиц, удерживаемого из заработной платы. Об этом говорится в статье 169 Налогового кодекса Украины.
Кто может претендовать на льготу
— Налогоплательщики, которые содержат ребенка с инвалидностью (на каждого ребенка в возрасте до 18 лет).
— Лица с инвалидностью I или II группы, в частности с детства.
— Лица с инвалидностью I и II группы, которые участвовали в боевых действиях на территории других стран после Второй мировой войны.
Условия применения льготы
Как получить льготу
Для получения льготы необходимо подать работодателю:
— Копию пенсионного удостоверения или справку медико-социальной экспертизы (для лиц с инвалидностью).
— Для родителей детей с инвалидностью: копию свидетельства о рождении ребенка, копию решения органа опеки и попечительства (для опекунов), пенсионное удостоверение ребенка, медицинское заключение, выданное Министерством здравоохранения, и т. д.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.