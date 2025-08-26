Практика судов
Налоговая льгота для лиц с инвалидностью – кто имеет право и как получить

22:54, 26 августа 2025
Лица с инвалидностью и родители детей с инвалидностью могут воспользоваться налоговой льготой.
Налоговая льгота для лиц с инвалидностью – кто имеет право и как получить
Государственная налоговая служба Украины сообщила, что лица с инвалидностью и родители детей с инвалидностью имеют право на налоговую социальную льготу, которая позволяет уменьшить налогооблагаемый доход и, соответственно, сумму налога на доходы физических лиц, удерживаемого из заработной платы. Об этом говорится в статье 169 Налогового кодекса Украины.

Кто может претендовать на льготу

  • В размере 150% прожиточного минимума:

—    Налогоплательщики, которые содержат ребенка с инвалидностью (на каждого ребенка в возрасте до 18 лет).

—    Лица с инвалидностью I или II группы, в частности с детства.

  • В размере 200% прожиточного минимума:

—    Лица с инвалидностью I и II группы, которые участвовали в боевых действиях на территории других стран после Второй мировой войны.

Условия применения льготы

  • Льгота применяется к заработной плате, а также к приравненным к ней выплатам, компенсациям и вознаграждениям, начисленным в течение отчетного месяца.
  • Месячный доход налогоплательщика не должен превышать сумму, равную прожиточному минимуму для трудоспособного лица на 1 января отчетного года, умноженному на 1,4 (результат округляется до ближайших 10 грн).

Как получить льготу

Для получения льготы необходимо подать работодателю:

  • Заявление о применении льготы.
  • Документы, подтверждающие право на льготу:

—    Копию пенсионного удостоверения или справку медико-социальной экспертизы (для лиц с инвалидностью).

—    Для родителей детей с инвалидностью: копию свидетельства о рождении ребенка, копию решения органа опеки и попечительства (для опекунов), пенсионное удостоверение ребенка, медицинское заключение, выданное Министерством здравоохранения, и т. д.

