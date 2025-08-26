На Київщині роботизований «пес» допомагає саперам у розмінуванні, фото

У піротехнічному підрозділі Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України розпочав службу новітній роботизований помічник — собака-робот, створений для підтримки операцій з розмінування. Про це повідомили в ДСНС.
Цей мобільний апарат нового покоління поєднує робототехніку, комп’ютерний зір та інтелектуальне управління рухом. Він оснащений фронтальною камерою високої роздільної здатності, яка передає чіткі зображення в реальному часі, дозволяючи саперам дистанційно оцінювати ситуацію.
Багатоступенева система приводів забезпечує роботу з різними маневрами: від стрибків і присідань до пересування на двох «ногах». Завдяки оптимізованій енергосистемі робот здатний рухатися з високою швидкістю та працювати тривалий час без підзарядки.
На відміну від класичних гусеничних роботів-маніпуляторів, які обмежені у складних умовах, собака-робот легко долає сходи, бордюри, кам’янисті поверхні, пісок і густу траву. Його антропоморфна кінематика гарантує стабільність і маневровість у місцях, де інша техніка безсила.
Інтеграція цього «чотирилапого сапера» у процеси розмінування підвищить ефективність робіт та значно зменшить ризики для піротехніків.
