Голова Міграційної служби пояснила норму Конституції щодо єдиного громадянства: «Малося на увазі, що жодний регіон України не може мати окремого громадянства»

У контексті закону про множинне громадянство очільниця ДМС Наталія Науменко пояснила, що Конституція не містить заборони мати множинне громадянство.

Як відомо, стаття 4 Конституції України передбачає, що в Україні існує єдине громадянство. Те, що поняття єдиного громадянства, яке закладалося під час прийняття Конституції, немає ніякого стосунку до множинного громадянства, пояснила голова Державної міграційної служби Наталія Науменко в інтерв’ю Цензор.нет.

«Питання про множинне громадянство і відповідність його Конституції обговорюється вже кілька років, бо і раніше були законопроекти з цього приводу. А ті депутати, які ставили свої підписи під поданням до Конституційного Суду щодо неконституційності цієї норми, також голосували за те, щоб розширювати норму про множинне громадянство шляхом подання декларацій певними категоріями осіб – військовими, людьми, які мають визначні заслуги перед Україною або їх прийняття до громадянства становить державний інтерес.

Що стосується статті 4 Конституції України, на яку усі посилаються в такій дискусії.

Поняття, яке там закладалося під час прийняття Конституції, немає ніякого відношення до множинного громадянства. Воно має відношення до адміністративно-територіальних одиниць. Малося на увазі, що жодний регіон України не може мати окремого громадянства. Тобто, не може бути громадянства Криму, Донецької області і т.п. Тому йдеться про те, що визнається єдине громадянство – громадянство України», вказала вона.

Нагадаємо, через 6 місяців після підписання, тобто, 16 січня 2026 року набуде сили закон 4502-ІХ про множинне громадянство.

Автор: Наталя Мамченко

