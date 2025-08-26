Практика судов
Глава Миграционной службы объяснила норму Конституции о едином гражданстве: «Имелось в виду, что ни один регион Украины не может иметь отдельного гражданства»

19:00, 26 августа 2025
В контексте закона о множественном гражданстве глава ГМС Наталья Науменко объяснила, что Конституция не содержит запрета иметь множественное гражданство.
Как известно, статья 4 Конституции Украины предусматривает, что в Украине существует единое гражданство. То, что понятие единого гражданства, которое закладывалось при принятии Конституции, не имеет никакого отношения к множественному гражданству, объяснила глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко в интервью Цензор.нет.

«Вопрос о множественном гражданстве и его соответствии Конституции обсуждается уже несколько лет, так как и раньше были законопроекты по этому поводу. А те депутаты, которые ставили свои подписи под представлением в Конституционный Суд о неконституционности этой нормы, также голосовали за то, чтобы расширять норму о множественном гражданстве путем подачи деклараций определенными категориями лиц — военными, людьми, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или чье принятие в гражданство составляет государственный интерес.

Что касается статьи 4 Конституции Украины, на которую все ссылаются в такой дискуссии. Понятие, которое там закладывалось при принятии Конституции, не имеет никакого отношения к множественному гражданству. Оно имеет отношение к административно-территориальным единицам. Имелось в виду, что ни один регион Украины не может иметь отдельного гражданства. То есть, не может быть гражданства Крыма, Донецкой области и т.п. Поэтому речь идет о том, что признается единое гражданство — гражданство Украины», — указала она.

Напомним, через 6 месяцев после подписания, то есть 16 января 2026 года, вступит в силу закон 4502-ІХ о множественном гражданстве.

Автор: Наталя Мамченко

