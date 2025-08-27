На Житомирщині директор держпідприємства оформив «мертвих душ» і завдав збитків на сотні тисяч

Директор фіктивно оформив трьох знайомих і разом із ними завдав збитків бюджету на понад 875 тисяч гривень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Житомирщині правоохоронці викрили схему з фіктивним працевлаштуванням, через яку державному підприємству завдали збитків на сотні тисяч гривень. Слідчі вже повідомили про підозру директору установи та трьом його «працівникам». Про це повідомляє поліція регіону.

Так, у 2023 році 53-річний керівник держпідприємства оформив на роботу трьох своїх знайомих:

42-річного жителя Житомирського району – провідним фахівцем із публічних закупівель,

37-річну житомирянку – юрисконсультом,

36-річну мешканку обласного центру – фахівчинею з роботи з поклажодавцями.

Насправді жоден із них на робочому місці не з’являвся. Попри це їм регулярно нараховували зарплату, премії та інші надбавки. До табелів обліку робочого часу та бухгалтерських документів за вказівкою директора вносилися фіктивні відомості.

Кожен із «мертвих працівників» значився на посаді від 11 до 18 місяців. За цей час підприємству було завдано збитків на суму близько 875 930 гривень.

Слідчі повідомили про підозру директору та трьом його спільникам у розтраті майна, вчиненій групою осіб за попередньою змовою, у великих розмірах та в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.