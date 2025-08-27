В Житомирской области директор госпредприятия оформил «мертвых душ» и нанес ущерб на сотни тысяч

Директор фиктивно оформил трех знакомых и вместе с ними нанес ущерб бюджету более чем на 875 тысяч гривен.

В Житомирской области правоохранители раскрыли схему фиктивного трудоустройства, из-за которой государственному предприятию был нанесен ущерб на сотни тысяч гривен. Следователи уже сообщили о подозрении директору учреждения и трем его «работникам». Об этом сообщает полиция региона.

Так, в 2023 году 53-летний руководитель госпредприятия оформил на работу трех своих знакомых:

42-летнего жителя Житомирского района – ведущим специалистом по публичным закупкам,

37-летнюю житомирянку – юрисконсультом,

36-летнюю жительницу областного центра – специалисткой по работе с поклажедателями.

На самом деле ни один из них на рабочем месте не появлялся. Несмотря на это, им регулярно начислялись зарплата, премии и другие надбавки. В табели учета рабочего времени и бухгалтерские документы по указанию директора вносились фиктивные сведения.

Каждый из «мертвых работников» числился на должности от 11 до 18 месяцев. За это время предприятию был нанесен ущерб на сумму около 875 930 гривен.

Следователи сообщили о подозрении директору и трем его сообщникам в растрате имущества, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в крупных размерах и в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

