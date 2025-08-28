У Києві 29 серпня оголошено Днем жалоби за жертвами російської атаки

У Києві 29 серпня не буде святкувань через масований обстріл.

Мер Києва Віталій Кличко оголосив 29 серпня Днем жалоби в пам’ять про жертв масованого обстрілу столиці, здійсненого російськими військами. Про це він повідомив у своєму офіційному зверненні.

«У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 29 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи», – заявив Кличко.

Як раніше повідомлялося, в ніч на 28 серпня російські війська завдали комбінованого удару по Києву, використавши дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі «Кинджали». Атака спричинила масштабні руйнування у семи районах столиці.

