В Киеве 29 августа объявлен Днем траура по жертвам российской атаки

В Киеве 29 августа не будет празднований из-за массированного обстрела.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил 29 августа Днем траура в память о жертвах массированного обстрела столицы, осуществленного российскими войсками. Об этом он сообщил в своем официальном обращении.

«В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности. 29 августа в городе запрещены любые развлекательные мероприятия», – заявил Кличко.

Как ранее сообщалось, в ночь на 28 августа российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву, использовав дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе «Кинжалы». Атака привела к масштабным разрушениям в семи районах столицы.

