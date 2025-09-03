Практика судів
Мовний і освітній омбудсмени пропонують сертифікацію директорів шкіл на знання державної мови

11:07, 3 вересня 2025
Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська провела зустріч із освітнім омбудсменом Надією Лещик, під час якої вони обговорили ключові питання дотримання мовного законодавства в освітній сфері. Про це повідомили в Секретаріаті мовного омбудсмена.

Учасниці наголосили на важливості вирішення питання сертифікації керівників закладів освіти щодо знання державної мови, оскільки саме вони відповідають за впровадження мовної політики та виконання закону про державну мову. Особливу увагу приділили необхідності системної роботи з педагогічними колективами для забезпечення належного рівня дотримання мовних норм.

Окремими темами обговорення стали посилення контролю за дотриманням мовного законодавства в закладах дошкільної освіти, а також проблематика приватних освітніх закладів, гуртків, літніх таборів і закладів дозвілля для дітей та молоді. «Сторони погодилися, що необхідно законодавчо врегулювати питання захисту мовних прав українців у таких закладах, щоб  гарантувати дітям право на навчання і відпочинок державною мовою незалежно від форми власності закладу», – зазначили в повідомленні Секретаріату.

