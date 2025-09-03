Языковой и образовательный омбудсмены предлагают сертификацию директоров школ на знание государственного языка

Омбудсмены предлагают экзамены для руководителей школ.

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская провела встречу с образовательным омбудсменом Надеждой Лещик, во время которой они обсудили ключевые вопросы соблюдения языкового законодательства в сфере образования. Об этом сообщили в Секретариате языкового омбудсмена.

Участницы подчеркнули важность решения вопроса сертификации руководителей учебных заведений по знанию государственного языка, поскольку именно они отвечают за внедрение языковой политики и выполнение закона о государственном языке. Особое внимание уделили необходимости системной работы с педагогическими коллективами для обеспечения надлежащего уровня соблюдения языковых норм.

Отдельными темами обсуждения стали усиление контроля за соблюдением языкового законодательства в учреждениях дошкольного образования, а также проблематика частных образовательных учреждений, кружков, летних лагерей и учреждений досуга для детей и молодежи. «Стороны согласились, что необходимо законодательно урегулировать вопрос защиты языковых прав украинцев в таких учреждениях, чтобы гарантировать детям право на обучение и отдых на государственном языке независимо от формы собственности учреждения», – отметили в сообщении Секретариата.

