Практика судів
  1. В Україні

Податкові перевірки бізнесу скоротилися майже на третину після мораторію, — Леся Карнаух

11:25, 3 вересня 2025
У серпні податкова провела на третину менше перевірок бізнесу, зосередившись лише на компаніях із підвищеними ризиками порушень.
Податкові перевірки бізнесу скоротилися майже на третину після мораторію, — Леся Карнаух
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кількість фактичних податкових перевірок бізнесу зменшилася майже на третину після ініційованого Президентом Володимиром Зеленським рішення РНБО про мораторій. Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

За її словами, у липні провели трохи більше 3,6 тис. фактичних перевірок.  У серпні за оперативними даними їх кількість зменшилася більше, ніж на третину – до 2,3 тисячі.

При цьому якість та результативність перевірок збережені.

«Змінюємо філософію проведення перевірок. Бо мораторій – це не про повну заборону, а обмеження. Активно застосовуємо ризик-орієнтований підхід», – додала Карнаух.

Леся Карнаух підкреслила, що якщо бізнес працює чесно – держава має це поважати і не створювати зайвого тиску.

Перевірки проводяться лише у випадках, де існують найбільші ризики та ймовірність порушень.

Винятком залишаються підприємства, які працюють з підакцизними товарами.

Податкова визначила близько 80 ризиків для контролю.

«Податкова – не каральний орган, а партнер для бізнесу. Там, де немає підстав – немає перевірки. Той, хто працює чесно, відкрито, не створює високих ризиків, може не перейматися. Це і є довіра та партнерство між державою та владою», — зазначила Карнаух.

Раніше міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболев пояснив, як працюватиме мораторій на перевірки бізнесу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бізнес податкова ДПС податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловіків, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку, дозволять бронювати на критично важливих підприємствах — Рада схвалила законопроект

Військовозобов’язаних, які порушили законодавство про мобілізацію – зокрема перебувають у «розшуку» ТЦК, дозволять тимчасово брати на роботу та оформлювати бронювання – Верховна Рада прийняла за основу законопроект.

Верховна Рада схвалила законопроект про оподаткування криптоактивів

Також законопроект передбачає, що регулятор ринку криптоактивів зможе отримувати доступ до приміщення емітента, оферента, особи, яка подає заявку на допуск до торгів, або постачальника послуг, а також до інформаційних систем і носіїв інформації.

Комітет прибрав норму про обов’язок прокурора забезпечити прибуття до суду свідків обвинувачення із законопроекту про штрафи за неповагу до суду

Правоохоронний комітет вирішив переглянути своє рішення і прибрати з законопроекту про забезпечення поваги до суду норми про обов’язок прокурора забезпечити явку до суду свідків обвинувачення та стосовно заборони відводів суддям, які розглядають відвід іншим суддям.

Реєструвати провадження у ЄРДР пропонують лише за наявності в заяві достатніх даних про обставини, що можуть свідчити про злочин

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань пропонують вносити лише, якщо заява містить достатні дані про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Законодавці збираються змінити підстави для проведення невідкладних обшуків без ухвали суду – Рада розгляне законопроект

Народні депутати готуються розглянути законопроект, яким змінюються підстави для проведення невідкладних обшуків без ухвали суду, а також передбачається повернення тимчасово вилученого під час таких обшуків майна.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Зінкін
    Володимир Зінкін
    голова Таращанського районного суду Київської області
  • Андрій Шевчук
    Андрій Шевчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва