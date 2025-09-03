Податкові перевірки бізнесу скоротилися майже на третину після мораторію, — Леся Карнаух

У серпні податкова провела на третину менше перевірок бізнесу, зосередившись лише на компаніях із підвищеними ризиками порушень.

Кількість фактичних податкових перевірок бізнесу зменшилася майже на третину після ініційованого Президентом Володимиром Зеленським рішення РНБО про мораторій. Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

За її словами, у липні провели трохи більше 3,6 тис. фактичних перевірок. У серпні за оперативними даними їх кількість зменшилася більше, ніж на третину – до 2,3 тисячі.

При цьому якість та результативність перевірок збережені.

«Змінюємо філософію проведення перевірок. Бо мораторій – це не про повну заборону, а обмеження. Активно застосовуємо ризик-орієнтований підхід», – додала Карнаух.

Леся Карнаух підкреслила, що якщо бізнес працює чесно – держава має це поважати і не створювати зайвого тиску.

Перевірки проводяться лише у випадках, де існують найбільші ризики та ймовірність порушень.

Винятком залишаються підприємства, які працюють з підакцизними товарами.

Податкова визначила близько 80 ризиків для контролю.

«Податкова – не каральний орган, а партнер для бізнесу. Там, де немає підстав – немає перевірки. Той, хто працює чесно, відкрито, не створює високих ризиків, може не перейматися. Це і є довіра та партнерство між державою та владою», — зазначила Карнаух.

Раніше міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболев пояснив, як працюватиме мораторій на перевірки бізнесу.

