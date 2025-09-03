Налоговые проверки бизнеса сократились почти на треть после моратория, — Леся Карнаух

В августе налоговая провела на треть меньше проверок бизнеса, сосредоточившись на компаниях с повышенными рисками нарушений.

Количество фактических налоговых проверок бизнеса сократилось почти на треть после инициированного Президентом Владимиром Зеленским решения СНБО о моратории. Об этом сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

По ее словам, в июле провели немного более 3,6 тыс. фактических проверок. В августе, по оперативным данным, их количество уменьшилось более чем на треть – до 2,3 тысячи.

При этом качество и результативность проверок сохранены.

«Меняем философию проведения проверок. Ведь мораторий – это не полная запрета, а ограничение. Активно применяем риск-ориентированный подход», – добавила Карнаух.

Леся Карнаух подчеркнула, что если бизнес работает честно – государство должно это уважать и не создавать лишнего давления.

Проверки проводятся только в случаях, где существуют наибольшие риски и вероятность нарушений.

Исключением остаются предприятия, которые работают с подакцизными товарами.

Налоговая определила около 80 рисков для контроля.

«Налоговая – не карательный орган, а партнер для бизнеса. Там, где нет оснований – нет проверки. Тот, кто работает честно, открыто, не создает высоких рисков, может не беспокоиться. Это и есть доверие и партнерство между государством и властью», — отметила Карнаух.

Ранее министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев пояснил, как будет работать мораторий на проверки бизнеса.

