Практика судів
  1. В Україні

У НАЗК навали найпоширеніші адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією

16:14, 3 вересня 2025
Минулого року суди наклали стягнення на 3 577 осіб, а порушники отримали штрафи на загальну суму 5,7 млн грн.
У НАЗК навали найпоширеніші адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2024 році в Україні зросла частка притягнення до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією (ст. 172-4 – 172-9 КУпАП). За даними НАЗК, санкції було застосовано до 77% осіб, щодо яких розглядалися такі справи. Для порівняння: у 2021 році цей показник складав 71%. Порушниками були різні категорії державних службовців, що зумовлено особливістю цих правопопорушень.

Найпоширенішим порушенням залишається несвоєчасне подання декларацій без поважних причин. На другому місці — порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Загалом, минулого року суди наклали стягнення на 3 577 осіб. Усі порушники отримали штрафи на загальну суму 5,7 млн грн, які надійшли до держбюджету. Середній розмір штрафу склав 1 603 грн.

Крім того:

  • 6 службовців позбавили права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
  • у 16 осіб, які порушили обмеження щодо сумісництва та одержання подарунків, конфіскували незаконно отриманий дохід і подарунки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

держслужбовці НАЗК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конвенцію про захист професії адвоката відправили на затвердження до МЗС

Мінʼюст направив текст перекладу Конвенції про захист професії адвоката для опрацювання та затвердження до МЗС, а також висловив підтримку МЗС щодо підписання й ратифікації Конвенції.

Методологія оцінювання кандидатів на посади суддів під час конкурсів за участю міжнародних експертів має стати універсальною – Офіс Президента

Для оцінювання кандидатів на відповідність посадам на державній службі та в судовій владі хочуть розробити єдині правила.

Верховна Рада прийняла законопроект про примусове вилучення об'єктів права власності РФ та її резидентів

Примусове вилучення ініційоване Кабміном за результатами розгляду звернень АТ «Укрзалізниця».

Посадовців, які не з’являються на виклик Верховної Ради, будуть штрафувати до 17 тисяч грн

Верховна Рада прийняла закон, який дозволяє примусово доставляти посадовців на засідання тимчасових слідчих комісій Верховної Ради, а також штрафувати їх за неявку на пленарне засідання до 17 тисяч грн.

За неприбуття на виклик суду зможуть карати стягненням до 12 тисяч грн – Верховна Рада прийняла закон

Також суд зобов’яжуть порушувати питання про відповідальність прокурора або адвоката, які не прибули до суду, перед органами, що уповноважені притягати їх до дисциплінарної відповідальності.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Зінкін
    Володимир Зінкін
    голова Таращанського районного суду Київської області
  • Андрій Шевчук
    Андрій Шевчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва