У НАЗК навали найпоширеніші адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією

Минулого року суди наклали стягнення на 3 577 осіб, а порушники отримали штрафи на загальну суму 5,7 млн грн.

У 2024 році в Україні зросла частка притягнення до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією (ст. 172-4 – 172-9 КУпАП). За даними НАЗК, санкції було застосовано до 77% осіб, щодо яких розглядалися такі справи. Для порівняння: у 2021 році цей показник складав 71%. Порушниками були різні категорії державних службовців, що зумовлено особливістю цих правопопорушень.

Найпоширенішим порушенням залишається несвоєчасне подання декларацій без поважних причин. На другому місці — порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Загалом, минулого року суди наклали стягнення на 3 577 осіб. Усі порушники отримали штрафи на загальну суму 5,7 млн грн, які надійшли до держбюджету. Середній розмір штрафу склав 1 603 грн.

Крім того:

6 службовців позбавили права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

у 16 осіб, які порушили обмеження щодо сумісництва та одержання подарунків, конфіскували незаконно отриманий дохід і подарунки.

