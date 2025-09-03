Практика судов
  1. В Украине

В НАПК назвали самые распространенные административные правонарушения, связанные с коррупцией

16:14, 3 сентября 2025
В прошлом году суды наложили взыскания на 3 577 человек, а нарушители получили штрафы на общую сумму 5,7 млн грн.
В 2024 году в Украине выросла доля привлечения к ответственности за административные правонарушения, связанные с коррупцией (ст. 172-4 – 172-9 КУоАП). По данным НАПК, санкции были применены к 77% лиц, в отношении которых рассматривались такие дела. Для сравнения: в 2021 году этот показатель составлял 71%. Нарушителями были разные категории государственных служащих, что обусловлено спецификой этих правонарушений.

Самым распространенным нарушением остается несвоевременная подача деклараций без уважительных причин. На втором месте — нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

В целом, в прошлом году суды наложили взыскания на 3 577 человек. Все нарушители получили штрафы на общую сумму 5,7 млн грн, которые поступили в госбюджет. Средний размер штрафа составил 1 603 грн.

Кроме того:

  • 6 служащих лишили права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
  • у 16 лиц, которые нарушили ограничения по совместительству и получению подарков, конфисковали незаконно полученный доход и такие подарки.

госслужащие НАПК

