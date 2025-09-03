В Україні розпочався прийом заяв до аспірантури

Вступники можуть подавати документи онлайн через електронні кабінети.

Міністерство освіти і науки України оголосило про початок подання заяв для вступу до аспірантури на програми підготовки докторів філософії та докторів мистецтв для осіб із дипломами магістра або спеціаліста. Про це повідомила пресслужба відомства.

Конкретні терміни подання заяв визначаються кожним закладом вищої освіти у власних правилах прийому. Детальні дати також доступні на сайті «Вступ-2025» у відповідних конкурсних пропозиціях, зазначили в міністерстві.

Цьогоріч майбутні аспіранти отримали можливість подавати заяви онлайн через електронні кабінети вступників, що стало нововведенням у процесі вступу. В Міносвітинагадали – після подання першої заяви змінити будь-яку інформацію в електронному кабінеті неможливо. Тому ретельно перевіряйте коректність даних перед формуванням заяв.

