В Украине начался прием заявлений в аспирантуру

Абитуриенты могут подавать документы онлайн через электронные кабинеты.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство образования и науки Украины объявило о начале подачи заявлений для поступления в аспирантуру на программы подготовки докторов философии и докторов искусств для лиц с дипломами магистра или специалиста. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Конкретные сроки подачи заявлений определяются каждым высшим учебным заведением в собственных правилах приема. Подробные даты также доступны на сайте «Вступ-2025» в соответствующих конкурсных предложениях, отметили в министерстве.

В этом году будущие аспиранты получили возможность подавать заявления онлайн через электронные кабинеты абитуриентов, что стало нововведением в процессе поступления. В Минобразования напомнили – после подачи первого заявления изменить любую информацию в электронном кабинете невозможно. Поэтому тщательно проверяйте корректность данных перед формированием заявлений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.