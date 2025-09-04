Податок на прибуток — як визначається об’єкт оподаткування та які є особливості на час воєнного стану

У ДПС роз’яснили питання податку на прибуток підприємств.

Головне управління ДПС у Київській області нагадало, як визначається об’єкт оподаткування та які діють особливості для підприємств на час дії воєнного стану.

Згідно з п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України, об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток, отриманий як в Україні, так і за її межами, який розраховується шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності за національними чи міжнародними стандартами, на різниці, передбачені нормами ПКУ.

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за останній річний звітний період не перевищує 40 млн. грн., об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на всі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років та коригувань, визначених п.п. 140.4.8 п. 140.4, п.п. 140.5.16 п. 140.5, п. 140.6 ст. 140 ПКУ), визначені відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ, у встановленому порядку.

Підпунктом 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 ПКУ визначено, що фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг (крім неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об’єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону, та неприбуткових організацій, до яких застосовуються положення п.п. 140.5.14 п. 140.5 ст. 140 ПКУ), у розмірі, що перевищує 4 відс. оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Водночас тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у п. 69 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ.

Відповідно до п.п. 69.6 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, на період дії воєнного стану не здійснюється коригування, передбачене п.п. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 ПКУ, щодо коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (каски, бронежилети за військовими стандартами), технічних засобів спостереження, лікарських засобів, медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення та інших товарів, робіт чи послуг, які добровільно передані (перераховані) на користь Збройних Сил України, інших визначених законодавством військових формувань і структур, що утримуються за рахунок державного бюджету, для потреб оборони та надання гуманітарної допомоги відповідно до законодавства про гуманітарну допомогу, а також центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту, закладів охорони здоров’я державної та комунальної власності, профільних підрозділів облдержадміністрацій, коштів, перерахованих на спеціальні рахунки НБУ, призначені для фінансування заходів з відсічі збройної агресії, забезпечення нацбезпеки і оборони, відновлення та розвитку України, а також підтримки Збройних Сил України.

Таким чином, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України коригування фінансового результату до оподаткування на суми коштів та вартість товарів, перерахованих (переданих) платниками податку на прибуток підприємств Збройним силам України та іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням для потреб забезпечення оборони держави, та наданої гуманітарної допомоги з дотриманням вимог законодавства України про гуманітарну допомогу у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, визначених п.п. 69.6 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, включених до складу витрат, не здійснюється.

Такі операції платника податку на прибуток підприємств при визначенні фінансового результату до оподаткування та відповідно об’єкта оподаткування цим податком відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (абзац перший частини другої ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

