Налог на прибыль — как определяется объект налогообложения и какие есть особенности на время военного положения

В ГНС разъяснили вопросы налога на прибыль предприятий.

Фото: kyivobl.tax.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, как определяется объект налогообложения и какие действуют особенности для предприятий на время действия военного положения.

Согласно п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Налогового кодекса Украины, объектом налогообложения налогом на прибыль предприятий является прибыль, полученная как в Украине, так и за ее пределами, которая рассчитывается путем корректировки финансового результата до налогообложения, определенного в финансовой отчетности по национальным или международным стандартам, на разницы, предусмотренные нормами НКУ.

Для плательщиков налога, у которых годовой доход от любой деятельности (за вычетом косвенных налогов), определенный по правилам бухгалтерского учета, за последний годовой отчетный период не превышает 40 млн грн, объект налогообложения может определяться без корректировки финансового результата до налогообложения на все разницы (кроме отрицательного значения объекта налогообложения прошлых налоговых (отчетных) лет и корректировок, определенных п.п. 140.4.8 п. 140.4, п.п. 140.5.16 п. 140.5, п. 140.6 ст. 140 НКУ), определенные в соответствии с положениями раздела III НКУ, в установленном порядке.

Подпунктом 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 НКУ определено, что финансовый результат налогового (отчетного) периода увеличивается на сумму средств или стоимости товаров, выполненных работ, предоставленных услуг, безвозмездно перечисленных (переданных) в течение отчетного (налогового) года некоммерческим организациям, внесенным в Реестр некоммерческих учреждений и организаций на дату такого перечисления средств, передачи товаров, работ, услуг (кроме некоммерческой организации, которая является объединением страховщиков, если участие страховщика в таком объединении является условием ведения деятельности такого страховщика в соответствии с законом, и некоммерческих организаций, к которым применяются положения п.п. 140.5.14 п. 140.5 ст. 140 НКУ), в размере, превышающем 4 % налогооблагаемой прибыли предыдущего отчетного года.

В то же время временно, на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины, введенного Указом Президента Украины «О введении военного положения в Украине» от 24 февраля 2022 года № 64/2022, утвержденного Законом Украины «Об утверждении Указа Президента Украины «О введении военного положения в Украине» от 24 февраля 2022 года № 2102-IX, взимание налогов и сборов осуществляется с учетом особенностей, определенных в п. 69 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» НКУ.

Согласно п.п. 69.6 п. 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ, на период действия военного положения не осуществляется корректировка, предусмотренная п.п. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 НКУ, в отношении средств или стоимости специальных средств индивидуальной защиты (каски, бронежилеты по военным стандартам), технических средств наблюдения, лекарственных средств, медицинских изделий, средств личной гигиены, продуктов питания, предметов вещевого обеспечения и других товаров, работ или услуг, добровольно переданных (перечисленных) в пользу Вооруженных Сил Украины, других определенных законодательством военных формирований и структур, которые содержатся за счет государственного бюджета, для нужд обороны и предоставления гуманитарной помощи в соответствии с законодательством о гуманитарной помощи, а также центрального органа исполнительной власти в сфере гражданской защиты, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной собственности, профильных подразделений облгосадминистраций, средств, перечисленных на специальные счета НБУ, предназначенные для финансирования мероприятий по отражению вооруженной агрессии, обеспечения нацбезопасности и обороны, восстановления и развития Украины, а также поддержки Вооруженных Сил Украины.

Таким образом, на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины корректировка финансового результата до налогообложения на суммы средств и стоимость товаров, перечисленных (переданных) плательщиками налога на прибыль предприятий Вооруженным силам Украины и другим созданным в соответствии с законами Украины военным формированиям для нужд обеспечения обороны государства, и предоставленной гуманитарной помощи с соблюдением требований законодательства Украины о гуманитарной помощи в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, определенных п.п. 69.6 п. 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ, включенных в состав расходов, не осуществляется.

Такие операции плательщика налога на прибыль предприятий при определении финансового результата до налогообложения и соответственно объекта налогообложения этим налогом отражаются в соответствии с правилами бухгалтерского учета.

Регулирование вопросов методологии бухгалтерского учета и финансовой отчетности осуществляется центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере бухгалтерского учета и аудита, утверждает национальные положения (стандарты) бухгалтерского учета, национальные положения (стандарты) бухгалтерского учета в государственном секторе, другие нормативно-правовые акты относительно ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности (абзац первый части второй ст. 6 Закона Украины от 16 июля 1999 года № 996-XIV «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.