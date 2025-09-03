Практика судів
  1. В Україні

Заступником міністра внутрішніх справ призначено полковника поліції Сергія Науменка

14:03, 3 вересня 2025
Сергій Науменко відповідатиме за кордон та розвиток єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.
Заступником міністра внутрішніх справ призначено полковника поліції Сергія Науменка
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Новим заступником міністра внутрішніх справ призначено полковника поліції Сергія Науменка. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Що відомо про Сергія Науменка

Офіцер має багаторічний досвід служби та участі в бойових діях. Його команда аеророзвідки, створена у перші дні повномасштабного вторгнення, відіграла важливу роль в обороні Києва, вчасно виявивши підхід ворога до столиці.

Попри поранення під час артобстрілу в Рубіжному, Науменко продовжив виконувати бойові завдання. Брав участь у боях у Сіверськодонецьку, Лисичанську, Ізюмі, Балаклії, Куп’янську, Вугледарі, Марʼїнці і  Бахмуті.

Які напрями очолюватиме

На посаді заступника міністра він відповідатиме за:

  • формування та реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону й охорони суверенних прав України у виключній морській економічній зоні;
  • координацію повноважень міністра у військово-політичному та адміністративному керівництві Національною гвардією України;
  • розвиток єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту у діяльності Нацполіції, Держприкордонслужби, ДСНС та НГУ.

Також у сферу його відповідальності входитиме вдосконалення законодавства у межах компетенції МВС, організація роботи авіаційних та безпілотних підрозділів, підготовка льотного складу та координація діяльності авіаційних підприємств.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада прийняла законопроект про примусове вилучення об'єктів права власності РФ та її резидентів

Примусове вилучення ініційоване Кабміном за результатами розгляду звернень АТ «Укрзалізниця».

Посадовців, які не з’являються на виклик Верховної Ради, будуть штрафувати до 17 тисяч грн

Верховна Рада прийняла закон, який дозволяє примусово доставляти посадовців на засідання тимчасових слідчих комісій Верховної Ради, а також штрафувати їх за неявку на пленарне засідання до 17 тисяч грн.

За неприбуття на виклик суду зможуть карати стягненням до 12 тисяч грн – Верховна Рада прийняла закон

Також суд зобов’яжуть порушувати питання про відповідальність прокурора або адвоката, які не прибули до суду, перед органами, що уповноважені притягати їх до дисциплінарної відповідальності.

ГУР включили до суб’єктів державної авіації — Рада прийняла закон

Народні депутати проголосували в цілому законопроект Федора Веніславського.

Державній спеціальній службі транспорту доручать будівництво фортифікацій – депутати прийняли законопроект за основу

Державна спеціальна служба транспорту буде займатися капітальним будівництвом, реконструкцією споруд загальновійськового та спеціального призначення, у тому числі фортифікаційних, а також об’єктів нерухомості у сфері управління Міноборони.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Зінкін
    Володимир Зінкін
    голова Таращанського районного суду Київської області
  • Андрій Шевчук
    Андрій Шевчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва