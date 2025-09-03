Сергій Науменко відповідатиме за кордон та розвиток єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.

Новим заступником міністра внутрішніх справ призначено полковника поліції Сергія Науменка. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Що відомо про Сергія Науменка

Офіцер має багаторічний досвід служби та участі в бойових діях. Його команда аеророзвідки, створена у перші дні повномасштабного вторгнення, відіграла важливу роль в обороні Києва, вчасно виявивши підхід ворога до столиці.

Попри поранення під час артобстрілу в Рубіжному, Науменко продовжив виконувати бойові завдання. Брав участь у боях у Сіверськодонецьку, Лисичанську, Ізюмі, Балаклії, Куп’янську, Вугледарі, Марʼїнці і Бахмуті.

Які напрями очолюватиме

На посаді заступника міністра він відповідатиме за:

формування та реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону й охорони суверенних прав України у виключній морській економічній зоні;

координацію повноважень міністра у військово-політичному та адміністративному керівництві Національною гвардією України;

розвиток єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту у діяльності Нацполіції, Держприкордонслужби, ДСНС та НГУ.

Також у сферу його відповідальності входитиме вдосконалення законодавства у межах компетенції МВС, організація роботи авіаційних та безпілотних підрозділів, підготовка льотного складу та координація діяльності авіаційних підприємств.

