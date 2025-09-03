Новим заступником міністра внутрішніх справ призначено полковника поліції Сергія Науменка. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.
Що відомо про Сергія Науменка
Офіцер має багаторічний досвід служби та участі в бойових діях. Його команда аеророзвідки, створена у перші дні повномасштабного вторгнення, відіграла важливу роль в обороні Києва, вчасно виявивши підхід ворога до столиці.
Попри поранення під час артобстрілу в Рубіжному, Науменко продовжив виконувати бойові завдання. Брав участь у боях у Сіверськодонецьку, Лисичанську, Ізюмі, Балаклії, Куп’янську, Вугледарі, Марʼїнці і Бахмуті.
Які напрями очолюватиме
На посаді заступника міністра він відповідатиме за:
Також у сферу його відповідальності входитиме вдосконалення законодавства у межах компетенції МВС, організація роботи авіаційних та безпілотних підрозділів, підготовка льотного складу та координація діяльності авіаційних підприємств.
