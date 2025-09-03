Сергей Науменко будет отвечать за границу и развитие единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты.

Новым заместителем министра внутренних дел назначен полковник полиции Сергей Науменко. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Что известно о Сергее Науменко

Офицер имеет многолетний опыт службы и участия в боевых действиях. Его команда аэроразведки, созданная в первые дни полномасштабного вторжения, сыграла важную роль в обороне Киева, своевременно выявив подход врага к столице.

Несмотря на ранение во время артобстрела в Рубежном, Науменко продолжил выполнять боевые задачи. Принимал участие в боях в Северодонецке, Лисичанске, Изюме, Балаклее, Купянске, Угледаре, Марьинке и Бахмуте.

Какие направления он возглавит

На посту заместителя министра он будет отвечать за:

формирование и реализацию государственной политики в сфере защиты государственной границы и охраны суверенных прав Украины в исключительной морской экономической зоне;

координацию полномочий министра в военно-политическом и административном руководстве Национальной гвардией Украины;

развитие единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в деятельности Нацполиции, Госпогранслужбы, ГСЧС и НГУ.

Также в сферу его ответственности войдет совершенствование законодательства в пределах компетенции МВД, организация работы авиационных и беспилотных подразделений, подготовка летного состава и координация деятельности авиационных предприятий.

