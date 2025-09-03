Новым заместителем министра внутренних дел назначен полковник полиции Сергей Науменко. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
Что известно о Сергее Науменко
Офицер имеет многолетний опыт службы и участия в боевых действиях. Его команда аэроразведки, созданная в первые дни полномасштабного вторжения, сыграла важную роль в обороне Киева, своевременно выявив подход врага к столице.
Несмотря на ранение во время артобстрела в Рубежном, Науменко продолжил выполнять боевые задачи. Принимал участие в боях в Северодонецке, Лисичанске, Изюме, Балаклее, Купянске, Угледаре, Марьинке и Бахмуте.
Какие направления он возглавит
На посту заместителя министра он будет отвечать за:
Также в сферу его ответственности войдет совершенствование законодательства в пределах компетенции МВД, организация работы авиационных и беспилотных подразделений, подготовка летного состава и координация деятельности авиационных предприятий.
