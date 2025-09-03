У Києві викрили адвокатку, яка за $8 тисяч «продавала» фіктивні психіатричні діагнози військовозобов’язаним

Адвокатка разом із спільниками організовувала фіктивні психіатричні діагнози для чоловіків, аби ті уникали мобілізації.

У Києві викрили адвокатку та її спільників, які виготовляли військовозобовʼязаним фіктивні психіатричні діагнози. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зокрема, повідомлено про підозру адвокатці та її спільникам — колишньому правоохоронцю, працівнику муніципальної охоронної організації та лікарю-травматологу одного з медзакладів Київської області.

Фігуранти за 8 тисяч доларів впливали на видачу фіктивних медичних документів чоловікам для ухилення від мобілізації.

За даними слідства, адвокатка мала дружні зв’язки з лікарем державної установи та запропонувала йому налагодити незаконний «бізнес». Для прикриття діяльності вона залучила колишнього правоохоронця та посередника, які займалися передачею й розподілом грошей.

Жінка підшуковувала «клієнтів» серед чоловіків призовного віку та пропонувала їм уникнути служби за 8 тисяч доларів. За ці кошти група забезпечувала довідки про нібито тяжкі хвороби, переважно психіатричні розлади. Такі документи дозволяли військовозобов’язаним довго не з’являтися на службу або навіть зніматися з обліку.

Під час розслідування задокументовано два епізоди протиправної діяльності. За наявною інформацією, послугами групи скористалися понад 20 осіб.

Слідчі провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів та у медзакладах.

Всім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

