В Киеве разоблачили адвоката, которая за $8 тысяч «продавала» фиктивные психиатрические диагнозы военнообязанным

16:05, 3 сентября 2025
Адвокат вместе с сообщниками организовывала фиктивные психиатрические диагнозы для мужчин, чтобы они избегали мобилизации.
Иллюстративное фото
В Киеве раскрыли адвоката и ее сообщников, которые изготавливали военнообязанным фиктивные психиатрические диагнозы. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В частности, сообщено о подозрении адвокату и ее сообщникам — бывшему правоохранителю, сотруднику муниципальной охранной организации и врачу-травматологу одного из медучреждений Киевской области.

Фигуранты за 8 тысяч долларов влияли на выдачу фиктивных медицинских документов мужчинам для уклонения от мобилизации.

По данным следствия, адвокат имела дружеские связи с врачом государственного учреждения и предложила ему наладить незаконный «бизнес». Для прикрытия деятельности она привлекла бывшего правоохранителя и посредника, которые занимались передачей и распределением денег.

Женщина подыскивала «клиентов» среди мужчин призывного возраста и предлагала им избежать службы за 8 тысяч долларов. За эти деньги группа обеспечивала справки о якобы тяжелых болезнях, преимущественно психиатрических расстройствах. Такие документы позволяли военнообязанным долго не являться на службу или даже сниматься с учета.

В ходе расследования задокументировано два эпизода противоправной деятельности. По имеющейся информации, услугами группы воспользовались более 20 человек.

Следователи провели санкционированные обыски по местам проживания фигурантов и в медучреждениях.

Всем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

адвокат Киев ГБР военнообязанный военная служба

