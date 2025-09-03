Олена Шуляк розповіла особливості судових позовів щодо єВідновлення

Олена Шуляк підкреслила, що є випадки, коли громадяни не можуть податись на компенсацію «єВідновлення» через відсутність житла в ДРРП, тому звертаються до суду.

Голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк повідомила, що у більшості судових справ по позовах громадян, які не можуть податись на «єВідновлення» через втрату правовстановлювальних документів і відсутність такого житла у ДРРП, ухвалюють рішення на користь позивачів. Про це вона сказала під час телемарафону «Єдині Новини».

Олена Шуляк підкреслила, що випадки, коли громадянин не може податись на компенсацію «єВідновлення» через відсутність житла в Державному Реєстрі речових прав (ДРРП) та при втраті документів, що підтверджують його право власності на таке житло, й досі - не рідкість. У таких кейсах єдиним варіантом підтвердити право власності є звернення до суду.

«Людина може втратити ці документи, коли змушена екстрено евакуюватись, вони можуть залишатись у помешканні, яке зруйновано, та багато іншого. І тоді компенсація можлива, якщо житло було заздалегідь внесено в ДРРП. Але якщо цього не було зроблено, то дійсно варіантом лишається лише суд», - сказала Шуляк.

Також вона підкреслила, що позитивні рішення суди ухвалюють у більшості справ, сам судовий процес займає в середньому 2 місяці при тому, що судові справи по інших позовах, які можуть тривати роками, для України - не рідкість.

«Свого часу ми переживали, що суди будуть тривалими - затягуватись на роки, як нерідко буває із судовою системою в Україні. Були побоювання, що судді будуть довго розглядати підтвердження права власності. Але вже є відповідна судова практика, яка показує, що в середньому суди розглядають такі справи 2 місяці, й для позитивного рішення потрібен мінімально обов’язковий обсяг доказів», - заявила Олена Шуляк.

Ще вона зауважила, що є кейси, коли судді ухвалюють рішення не на користь позивачів, але основна причина - вони не вичерпали позасудові способи підтвердження свого права власності на житло.

«В абсолютній більшості розглянутих справ основним доказом виступала копія документа про право власності чи інший документ, який дозволяв встановити точні реквізити правовстановлювального документа, відповідного нерухомого майна та його власника. Це також підтверджує важливість зберігання окремо від оригіналів документів їхніх копій, в тому числі в цифровому форматі. Додатково також можуть знадобитися квитанції про оплату комунальних платежів», - додала Олена Шуляк.

