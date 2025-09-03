Практика судов
Елена Шуляк рассказала об особенностях судебных исков относительно єВідновлення

19:18, 3 сентября 2025
Елена Шуляк подчеркнула, что бывают случаи, когда граждане не могут податься на компенсацию «єВідновлення» из-за отсутствия жилья в ГРРП, поэтому обращаются в суд.
Елена Шуляк рассказала об особенностях судебных исков относительно єВідновлення
Глава комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, лидер партии «Слуга Народа» Елена Шуляк сообщила, что в большинстве судебных дел по искам граждан, которые не могут подать на «єВідновлення» из-за утраты правоустанавливающих документов и отсутствия такого жилья в Государственном реестре вещевых прав (ГРРП), выносятся решения в пользу истцов. Об этом она сказала во время телемарафона «Єдині новини».

Елена Шуляк отметила, что случаи, когда гражданин не может подать на компенсацию «єВідновлення» из-за отсутствия жилья в ГРРП и при утрате документов, подтверждающих его право собственности на это жилье, до сих пор не редкость. В таких кейсах единственным вариантом подтвердить право собственности остается обращение в суд.

«Человек может потерять эти документы, когда вынужден экстренно эвакуироваться, они могут оставаться в жилье, которое разрушено, и многое другое. И тогда компенсация возможна, если жилье было заранее внесено в ГРРП. Но если этого не было сделано, то действительно вариантом остается только суд», — сказала Шуляк.

Также она подчеркнула, что положительные решения суды принимают по большинству дел, сам процесс занимает в среднем 2 месяца, при том что судебные процессы по другим искам в Украине могут длиться годами.

«В свое время мы переживали, что суды будут длительными — затягиваться на годы, как нередко бывает с судебной системой в Украине. Были опасения, что судьи будут долго рассматривать подтверждение права собственности. Но уже есть соответствующая судебная практика, которая показывает, что в среднем суды рассматривают такие дела 2 месяца, и для положительного решения нужен минимально обязательный объем доказательств», — заявила Елена Шуляк.

Она также отметила, что бывают кейсы, когда судьи выносят решение не в пользу истцов, но основная причина — они не исчерпали внесудебные способы подтверждения своего права собственности на жилье.

«В абсолютном большинстве рассмотренных дел основным доказательством выступала копия документа о праве собственности или другой документ, который позволял установить точные реквизиты правоустанавливающего документа, соответствующего недвижимого имущества и его владельца. Это также подтверждает важность сохранения отдельно от оригиналов документов их копий, в том числе в цифровом формате. Дополнительно также могут понадобиться квитанции об оплате коммунальных услуг», — добавила Елена Шуляк.

