Практика судів
  1. В Україні
  2. / Авто

Уряд вніс зміни до Порядку фіксації правопорушень у сфері безпеки на автотранспорті в автоматичному режимі

21:12, 3 вересня 2025
Закріплено обов’язкову умову щодо відповідності змісту всіх постанов про накладення адмінстягнення за вчинені правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксовані в автоматичному режимі, вимогам статті 283 Кодексу про адміністративні правопорушення.
Уряд вніс зміни до Порядку фіксації правопорушень у сфері безпеки на автотранспорті в автоматичному режимі
Фото: depositphotos
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України 3 вересня вніс зміни до Порядку фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті в автоматичному режимі з метою забезпечення реалізації Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю».

Усунено вимогу щодо наявності в метаданих інформації щодо типу транспортного засобу згідно з пунктом Г.2 додатка Г ДСТУ 8824:2019 «Автомобільні дороги. Визначення інтенсивності руху та складу транспортного потоку», повної маси транспортного засобу, зовнішніх габаритів транспортного засобу, розподілу навантаження за осями транспортного засобу у випадку фіксації в автоматичному режимі правопорушень, передбачених частиною третьою статті 132-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Закріплено обов’язкову умову щодо відповідності змісту всіх постанов про накладення адміністративного стягнення за вчинені правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксовані в автоматичному режимі, вимогам статті 283 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Уточнено, що вимога щодо зазначення виміряних з урахуванням похибки вагових та габаритних параметрів транспортного засобу, які перевищили нормативні вагові та/або габаритні параметри транспортних засобів на ділянці автомобільної дороги, а також нормативних габаритно-вагових параметрів транспортних засобів на певній ділянці автомобільної дороги, встановлюється саме до постанов за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм під час руху великогабаритними і великоваговими транспортними засобами автомобільними дорогами, вулицями або залізничними переїздами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України авто

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Громадяни самі будуть декларувати доходи з операцій з криптовалютою та сплачувати податки – Гетманцев

Як зазначив Данило Гетманцев, ринок криптоактивів в Україні не може далі жити «за правилами Дикого Заходу».

Рада розгляне законопроект про кримінальне покарання цивільних осіб за публікації, що ображають військових

Цивільні особи за поширення матеріалів, які ображають честь військовослужбовців чи їх родичів, зможуть отримати судимість – законопроект вже викликав обговорення того, чи будуть нести відповідальність громадяни, які фіксують порушення з боку ТЦК.

Конвенцію про захист професії адвоката відправили на затвердження до МЗС

Мінʼюст направив текст перекладу Конвенції про захист професії адвоката для опрацювання та затвердження до МЗС, а також висловив підтримку МЗС щодо підписання й ратифікації Конвенції.

Методологія оцінювання кандидатів на посади суддів під час конкурсів за участю міжнародних експертів має стати універсальною – Офіс Президента

Для оцінювання кандидатів на відповідність посадам на державній службі та в судовій владі хочуть розробити єдині правила.

Верховна Рада прийняла законопроект про примусове вилучення об'єктів права власності РФ та її резидентів

Примусове вилучення ініційоване Кабміном за результатами розгляду звернень АТ «Укрзалізниця».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Зінкін
    Володимир Зінкін
    голова Таращанського районного суду Київської області
  • Андрій Шевчук
    Андрій Шевчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва