Правительство внесло изменения в Порядок фиксации правонарушений в сфере безопасности на автотранспорте в автоматическом режиме

21:12, 3 сентября 2025
Закреплено обязательное условие относительно соответствия содержания всех постановлений о наложении админвзыскания за совершенные правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные в автоматическом режиме, требованиям статьи 283 Кодекса об административных правонарушениях.
Фото: depositphotos
Кабинет Министров Украины 3 сентября внес изменения в Порядок фиксации административных правонарушений в сфере безопасности на автомобильном транспорте в автоматическом режиме с целью обеспечения реализации Закона Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля».

Исключено требование о наличии в метаданных информации о типе транспортного средства согласно пункту Г.2 приложения Г ДСТУ 8824:2019 «Автомобильные дороги. Определение интенсивности движения и состава транспортного потока», полной массе транспортного средства, внешних габаритах транспортного средства, распределении нагрузки по осям транспортного средства в случае фиксации в автоматическом режиме правонарушений, предусмотренных частью третьей статьи 132-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Закреплено обязательное условие относительно соответствия содержания всех постановлений о наложении административного взыскания за совершенные правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные в автоматическом режиме, требованиям статьи 283 Кодекса об административных правонарушениях.

Уточнено, что требование о указании измеренных с учетом погрешности весовых и габаритных параметров транспортного средства, которые превысили нормативные весовые и/или габаритные параметры транспортных средств на участке автомобильной дороги, а также нормативных габаритно-весовых параметров транспортных средств на определенном участке автомобильной дороги, устанавливается именно к постановлениям за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм при движении крупногабаритными и тяжеловесными транспортными средствами автомобильными дорогами, улицами или железнодорожными переездами.

