Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суд інфо

КСУ розгляне скаргу Коломойського щодо банківської діяльності на наступних засіданнях

10:54, 4 вересня 2025
Конституційний Суд України розглянув низку конституційних скарг.
КСУ розгляне скаргу Коломойського щодо банківської діяльності на наступних засіданнях
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Конституційний Суд України 3 вересня провів пленарні засідання Першого та Другого сенатів, під час яких розглянув кілька справ за конституційними скаргами. Зокрема, було вирішено, що на одному з наступних засідань суд продовжить розгляд питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Ігоря Коломойського щодо конституційності окремих положень Господарського процесуального кодексу України та закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності.

Так, серед іншого:

Перший сенат у відкритій частині засідання розглянув скарги Павла Невмержицького та Тетяни Волкової щодо конституційності окремих положень Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік». Суд перейшов до закритої частини розгляду. Також сенат ухвалив рішення про розгляд справи за скаргою Олександра Сірякова щодо положень Кодексу адміністративного судочинства.

Другий сенат у відкритій частині розглянув скарги Світлани Денисової, Юрія Цвіркуна та Наталії Степанюк. Після цього судді перейшли до закритого засідання, де продовжили розгляд справ В'ячеслава Плескача, Віктора Приходька та компанії «АНДРІТЗ ГАЙДРО ГмбХ». Також сенат закрив провадження у справі за скаргою Едуарда Пуканича та вирішив продовжити на одному з наступних засідань розгляд питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за скаргою Ігоря Коломойського.

Окремо відбулися засідання колегій суддів:

  • Перша колегія Першого сенату відмовила у відкритті проваджень за низкою скарг (зокрема Звєрєва, Мусієнка, Губіна, Григор’єва, Терлецького, Гелеган).
  • Розгляд справи за скаргою Ігоря Тимофієва продовжать на наступному засіданні.
  • Друга колегія Другого сенату відкрила провадження за скаргою Володимира Лопушанського щодо окремих положень КУпАП і Закону «Про судовий збір».
  • Водночас колегія суддів відмовила (неодностайно) у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Тетяни Архіпової щодо конституційності окремих положень Цивільного процесуального кодексу України. Питання щодо відкриття конституційного провадження у цій справі судді розглянуть на засіданні Другого сенату.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

КСУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Перебіг зупинених на час воєнного стану строків позовної давності у Цивільному кодексі відновлено – набув чинності закон

4 вересня набули сили зміни до Цивільного кодексу, якими скасовано зупинку перебігу позовної давності, що була введена на час воєнного стану.

Перевірки грального бізнесу досі не поновлені, а тендер на створення системи онлайн-моніторингу оголошено лише 2 вересня — Данило Гетманцев

Планові та позапланові перевірки грального бізнесу зупинені, а система онлайн-моніторингу досі не створена — у Раді розкритикували Мінцифри та ПлейСіті.

Верховна Рада прийняла постанову про повернення прямих трансляцій засідань парламенту

У постанові йдеться про те, що вона приймається з метою забезпечення прямих трансляцій відкритих засідань Верховної Ради парламентським телеканалом «Рада».

Вища рада правосуддя вчергове продовжила строки прийому документів від кандидатів на посаду голови ДСА

Вища рада правосуддя продовжує шукати лідера для Державної судової адміністрації.

Верховна Рада провалила закон про нагляд Кабміну за законністю рішень місцевого самоврядування

За цим законом пропонувалося скасовувати правочини, вчинені на основі актів органів місцевого самоврядування, які визнані незаконними, незважаючи на те, що учасники таких правочинів не знали і не могли знати про незаконність таких рішень.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео