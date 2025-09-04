КСУ розгляне скаргу Коломойського щодо банківської діяльності на наступних засіданнях

Конституційний Суд України розглянув низку конституційних скарг.

Конституційний Суд України 3 вересня провів пленарні засідання Першого та Другого сенатів, під час яких розглянув кілька справ за конституційними скаргами. Зокрема, було вирішено, що на одному з наступних засідань суд продовжить розгляд питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Ігоря Коломойського щодо конституційності окремих положень Господарського процесуального кодексу України та закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності.

Так, серед іншого:

Перший сенат у відкритій частині засідання розглянув скарги Павла Невмержицького та Тетяни Волкової щодо конституційності окремих положень Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік». Суд перейшов до закритої частини розгляду. Також сенат ухвалив рішення про розгляд справи за скаргою Олександра Сірякова щодо положень Кодексу адміністративного судочинства.

Другий сенат у відкритій частині розглянув скарги Світлани Денисової, Юрія Цвіркуна та Наталії Степанюк. Після цього судді перейшли до закритого засідання, де продовжили розгляд справ В'ячеслава Плескача, Віктора Приходька та компанії «АНДРІТЗ ГАЙДРО ГмбХ». Також сенат закрив провадження у справі за скаргою Едуарда Пуканича та вирішив продовжити на одному з наступних засідань розгляд питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за скаргою Ігоря Коломойського.

Окремо відбулися засідання колегій суддів:

Перша колегія Першого сенату відмовила у відкритті проваджень за низкою скарг (зокрема Звєрєва, Мусієнка, Губіна, Григор’єва, Терлецького, Гелеган).

Розгляд справи за скаргою Ігоря Тимофієва продовжать на наступному засіданні.

продовжать на наступному засіданні. Друга колегія Другого сенату відкрила провадження за скаргою Володимира Лопушанського щодо окремих положень КУпАП і Закону «Про судовий збір».

щодо окремих положень КУпАП і Закону «Про судовий збір». Водночас колегія суддів відмовила (неодностайно) у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Тетяни Архіпової щодо конституційності окремих положень Цивільного процесуального кодексу України. Питання щодо відкриття конституційного провадження у цій справі судді розглянуть на засіданні Другого сенату.

