КСУ рассмотрит жалобу Коломойского о банковской деятельности на следующих заседаниях

Конституционный Суд Украины 3 сентября провел пленарные заседания Первого и Второго сенатов, в ходе которых рассмотрел несколько дел по конституционным жалобам. В частности, было решено, что на одном из следующих заседаний суд продолжит рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по делу по жалобе Игоря Коломойского относительно конституционности отдельных положений Хозяйственного процессуального кодекса Украины и закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности.
Так, среди прочего:
Первый сенат в открытой части заседания рассмотрел жалобы Павла Невмержицкого и Татьяны Волковой относительно конституционности отдельных положений Закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год». Суд перешел к закрытой части рассмотрения. Также сенат принял решение о рассмотрении дела по жалобе Александра Сирякова относительно положений Кодекса административного судопроизводства.
Второй сенат в открытой части рассмотрел жалобы Светланы Денисовой, Юрия Цвиркуна и Натальи Степанюк. После этого судьи перешли к закрытому заседанию, где продолжили рассмотрение дел Вячеслава Плескача, Виктора Приходько и компании «АНДРИТЦ ГАЙДРО ГмбХ». Также сенат закрыл производство по делу по жалобе Эдуарда Пуканича и решил продолжить на одном из следующих заседаний рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по делу по жалобе Игоря Коломойского.
Отдельно состоялись заседания коллегий судей:
