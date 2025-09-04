Практика судов
КСУ рассмотрит жалобу Коломойского о банковской деятельности на следующих заседаниях

10:54, 4 сентября 2025
﻿﻿Конституционный Суд Украины рассмотрел ряд конституционных жалоб.
КСУ рассмотрит жалобу Коломойского о банковской деятельности на следующих заседаниях
Конституционный Суд Украины 3 сентября провел пленарные заседания Первого и Второго сенатов, в ходе которых рассмотрел несколько дел по конституционным жалобам. В частности, было решено, что на одном из следующих заседаний суд продолжит рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по делу по жалобе Игоря Коломойского относительно конституционности отдельных положений Хозяйственного процессуального кодекса Украины и закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности.

Так, среди прочего:

Первый сенат в открытой части заседания рассмотрел жалобы Павла Невмержицкого и Татьяны Волковой относительно конституционности отдельных положений Закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год». Суд перешел к закрытой части рассмотрения. Также сенат принял решение о рассмотрении дела по жалобе Александра Сирякова относительно положений Кодекса административного судопроизводства.

Второй сенат в открытой части рассмотрел жалобы Светланы Денисовой, Юрия Цвиркуна и Натальи Степанюк. После этого судьи перешли к закрытому заседанию, где продолжили рассмотрение дел Вячеслава Плескача, Виктора Приходько и компании «АНДРИТЦ ГАЙДРО ГмбХ». Также сенат закрыл производство по делу по жалобе Эдуарда Пуканича и решил продолжить на одном из следующих заседаний рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по делу по жалобе Игоря Коломойского.

Отдельно состоялись заседания коллегий судей:

  • Первая коллегия Первого сената отказала в открытии производств по ряду жалоб (в частности, Зверева, Мусиенко, Губина, Григорьева, Терлецкого, Гелеган).
  • Рассмотрение дела по жалобе Игоря Тимофеева продолжат на следующем заседании.
  • Вторая коллегия Второго сената открыла производство по жалобе Владимира Лопушанского относительно отдельных положений КУоАП и Закона «О судебном сборе».
  • В то же время коллегия судей отказала (неединогласно) в открытии конституционного производства по делу по жалобе Татьяны Архиповой относительно конституционности отдельных положений Гражданского процессуального кодекса Украины. Вопрос об открытии производства в этом деле судьи рассмотрят на заседании Второго сената.

