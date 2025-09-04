КСУ рассмотрит жалобу Коломойского о банковской деятельности на следующих заседаниях

﻿﻿Конституционный Суд Украины рассмотрел ряд конституционных жалоб.

Конституционный Суд Украины 3 сентября провел пленарные заседания Первого и Второго сенатов, в ходе которых рассмотрел несколько дел по конституционным жалобам. В частности, было решено, что на одном из следующих заседаний суд продолжит рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по делу по жалобе Игоря Коломойского относительно конституционности отдельных положений Хозяйственного процессуального кодекса Украины и закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности.

Так, среди прочего:

Первый сенат в открытой части заседания рассмотрел жалобы Павла Невмержицкого и Татьяны Волковой относительно конституционности отдельных положений Закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год». Суд перешел к закрытой части рассмотрения. Также сенат принял решение о рассмотрении дела по жалобе Александра Сирякова относительно положений Кодекса административного судопроизводства.

Второй сенат в открытой части рассмотрел жалобы Светланы Денисовой, Юрия Цвиркуна и Натальи Степанюк. После этого судьи перешли к закрытому заседанию, где продолжили рассмотрение дел Вячеслава Плескача, Виктора Приходько и компании «АНДРИТЦ ГАЙДРО ГмбХ». Также сенат закрыл производство по делу по жалобе Эдуарда Пуканича и решил продолжить на одном из следующих заседаний рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по делу по жалобе Игоря Коломойского.

Отдельно состоялись заседания коллегий судей:

Первая коллегия Первого сената отказала в открытии производств по ряду жалоб (в частности, Зверева, Мусиенко, Губина, Григорьева, Терлецкого, Гелеган).

Рассмотрение дела по жалобе Игоря Тимофеева продолжат на следующем заседании.

Вторая коллегия Второго сената открыла производство по жалобе Владимира Лопушанского относительно отдельных положений КУоАП и Закона «О судебном сборе».

В то же время коллегия судей отказала (неединогласно) в открытии конституционного производства по делу по жалобе Татьяны Архиповой относительно конституционности отдельных положений Гражданского процессуального кодекса Украины. Вопрос об открытии производства в этом деле судьи рассмотрят на заседании Второго сената.

