Кабмін ухвалив низку рішень для медичної системи

В Україні запускають нові електронні сервіси для оцінювання повсякденного функціонування людини, а також спрощується ввезення гуманітарних препаратів.

Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів України ухвалили пакет рішень для медичної системи. Це важливі документи, які роблять систему сильнішою, сучаснішою і ближчою до людей. Про це повідомив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він назвав рішення, які були прийняті 3 вересня:

- Більше ресурсів для лікарень, які беруть на себе найважчі випадки — складні операції та травми війни. Додаткові коефіцієнти, оплата кількох втручань, вищі тарифи на ресурсоємні процедури. Це означає: лікарні готові брати найважчі випадки, а пацієнти — отримують якісне лікування.

- Розширюємо доступ до сучасного лікування для людей із серцево-судинними захворюваннями. Планове стентування стане безоплатним у межах Програми медичних гарантій. Лікарні забезпечені всім необхідним — пацієнти мають якісну медичну допомогу.

- Розвиваємо трансплантацію. «Доміно»-метод, що працює у світі понад 20 років, тепер доступний і в Україні. Це ще більше врятованих життів і менші черги для пацієнтів.

- Посилюємо відповідальність керівників медзакладів. Встановлено чіткі підстави для розірвання контрактів у разі неналежного управління. Люди мають отримувати якісну допомогу, а керівники — нести персональну відповідальність за результат.

- Запускаємо нові електронні сервіси для оцінювання повсякденного функціонування людини. Установи зможуть перевіряти витяги з рішень онлайн — це зменшить бюрократію й виключить ризик фальсифікацій. Дані одразу передаватимуться до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

- Подбали про наймолодших. Затвердили перелік обов’язкових заходів з охорони здоров’я у садочках. Це про захист дітей, здорове освітнє середовище, гарантована домедична допомога кожному малюку.

- Доступність ліків. Спрощуємо ввезення гуманітарних препаратів, чітко визначаємо відповідальність за якість. Врегульовуємо порядок декларування цін — єдині правила для всіх.

