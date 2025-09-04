Кабмин принял ряд решений для медицинской системы

В Украине запускаются новые электронные сервисы для оценки повседневного функционирования человека, а также упрощается ввоз гуманитарных препаратов.

Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины принял пакет решений для медицинской системы. Это важные документы, которые делают систему сильнее, современнее и ближе к людям. Об этом сообщил Министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он назвал решения, которые были приняты 3 сентября:

Больше ресурсов для больниц, которые берут на себя самые тяжелые случаи — сложные операции и травмы войны. Дополнительные коэффициенты, оплата нескольких вмешательств, более высокие тарифы на ресурсоемкие процедуры. Это означает: больницы готовы брать самые тяжелые случаи, а пациенты — получают качественное лечение.

Расширяем доступ к современному лечению для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Плановое стентирование станет бесплатным в рамках Программы медицинских гарантий. Больницы обеспечены всем необходимым — пациенты имеют качественную медицинскую помощь.

Развиваем трансплантацию. «Домино»-метод, который работает в мире более 20 лет, теперь доступен и в Украине. Это еще больше спасенных жизней и меньшие очереди для пациентов.

Усиливаем ответственность руководителей медучреждений. Установлены четкие основания для расторжения контрактов в случае ненадлежащего управления. Люди должны получать качественную помощь, а руководители — нести персональную ответственность за результат.

Запускаем новые электронные сервисы для оценки повседневного функционирования человека. Учреждения смогут проверять выписки из решений онлайн — это уменьшит бюрократию и исключит риск фальсификаций. Данные сразу будут передаваться в Единую информационную систему социальной сферы.

Позаботились о самых маленьких. Утвердили перечень обязательных мероприятий по охране здоровья в детских садах. Это о защите детей, здоровой образовательной среде, гарантированной домедицинской помощи каждому малышу.

Доступность лекарств. Упрощаем ввоз гуманитарных препаратов, четко определяем ответственность за качество. Урегулируем порядок декларирования цен — единые правила для всех.

