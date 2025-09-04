Коли студент має право на підвищену податкову пільгу — роз’яснення

Студенти можуть отримати підвищену ПСП у розмірі 150%, якщо не мають бюджетної стипендії або отримують приватну.

У Державній податковій служби нагадали умови, за яких студент має право на підвищену податкову соціальну пільгу (ПСП)

Так, студенти мають право на підвищену ПСП у розмірі 150% базової пільги, визначеної Податковим кодексом України.

Втім, застосування пільги має обмеження. Якщо студент одночасно отримує заробітну плату та бюджетну стипендію, ПСП до зарплати не застосовується.

Право на підвищену ПСП зберігається у випадках, коли:

студент не отримує стипендію взагалі;

студент отримує стипендію, але не з державного чи місцевого бюджету (наприклад, приватну).

Базовий розмір ПСП дорівнює 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного року.

