Коли студент має право на підвищену податкову пільгу — роз’яснення

У Державній податковій служби нагадали умови, за яких студент має право на підвищену податкову соціальну пільгу (ПСП)
Так, студенти мають право на підвищену ПСП у розмірі 150% базової пільги, визначеної Податковим кодексом України.
Втім, застосування пільги має обмеження. Якщо студент одночасно отримує заробітну плату та бюджетну стипендію, ПСП до зарплати не застосовується.
Право на підвищену ПСП зберігається у випадках, коли:
Базовий розмір ПСП дорівнює 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного року.
