Когда студент имеет право на повышенную налоговую льготу — разъяснение

Студенты могут получить повышенную НСЛ в размере 150%, если не имеют бюджетной стипендии или получают частную.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Государственной налоговой службе напомнили условия, при которых студент имеет право на повышенную налоговую социальную льготу (НСЛ).

Так, студенты имеют право на повышенную НСЛ в размере 150% базовой льготы, определенной Налоговым кодексом Украины.

Вместе с тем, применение льготы имеет ограничения. Если студент одновременно получает заработную плату и бюджетную стипендию, НСЛ к зарплате не применяется.

Право на повышенную НСЛ сохраняется в случаях, когда:

студент не получает стипендию вообще;

студент получает стипендию, но не из государственного или местного бюджета (например, частную).

Базовый размер НСЛ равен 50% прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного на 1 января отчетного года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.