Когда студент имеет право на повышенную налоговую льготу — разъяснение

В Государственной налоговой службе напомнили условия, при которых студент имеет право на повышенную налоговую социальную льготу (НСЛ).
Так, студенты имеют право на повышенную НСЛ в размере 150% базовой льготы, определенной Налоговым кодексом Украины.
Вместе с тем, применение льготы имеет ограничения. Если студент одновременно получает заработную плату и бюджетную стипендию, НСЛ к зарплате не применяется.
Право на повышенную НСЛ сохраняется в случаях, когда:
Базовый размер НСЛ равен 50% прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного на 1 января отчетного года.
