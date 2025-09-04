Практика судов
Когда студент имеет право на повышенную налоговую льготу — разъяснение

20:10, 4 сентября 2025
Студенты могут получить повышенную НСЛ в размере 150%, если не имеют бюджетной стипендии или получают частную.
В Государственной налоговой службе напомнили условия, при которых студент имеет право на повышенную налоговую социальную льготу (НСЛ).

Так, студенты имеют право на повышенную НСЛ в размере 150% базовой льготы, определенной Налоговым кодексом Украины.

Вместе с тем, применение льготы имеет ограничения. Если студент одновременно получает заработную плату и бюджетную стипендию, НСЛ к зарплате не применяется.

Право на повышенную НСЛ сохраняется в случаях, когда:

  • студент не получает стипендию вообще;
  • студент получает стипендию, но не из государственного или местного бюджета (например, частную).

Базовый размер НСЛ равен 50% прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного на 1 января отчетного года.

