НАБУ оголосило конкурси на керівні посади

Національне антикорупційне бюро України посилює команду та відкрило конкурси на низку керівних посад. У відомстві наголошують: вимоги до кандидатів високі, адже йдеться про роботу з особливою відповідальністю, але водночас і вплив від цієї роботи буде відчутним у щоденній боротьбі з корупцією.
Вакансії відкриті для фахівців у сферах:
Наразі можна подати заявку на такі посади:
«Якщо ви прагнете використати свої знання й досвід, щоб робити реальні зміни та допомагати НАБУ давати відсіч корупції — ми чекаємо саме на вас», — йдеться в оголошенні.
