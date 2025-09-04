НАБУ оголосило конкурси на керівні посади

Антикорупційне бюро оголосило конкурси на низку керівних посад у сферах фінрозслідувань, інформбезпеки, внутрішнього контролю та оперативно-технічного забезпечення.

Національне антикорупційне бюро України посилює команду та відкрило конкурси на низку керівних посад. У відомстві наголошують: вимоги до кандидатів високі, адже йдеться про роботу з особливою відповідальністю, але водночас і вплив від цієї роботи буде відчутним у щоденній боротьбі з корупцією.

Вакансії відкриті для фахівців у сферах:

оперативно-технічного забезпечення,

фінансових розслідувань,

інформаційної безпеки,

організаційно-аналітичного супроводу,

внутрішнього контролю.

Наразі можна подати заявку на такі посади:

керівник Управління кримінального аналізу та фінансових розслідувань;

керівник Управління внутрішнього контролю;

керівник Підрозділу детективів інформаційної безпеки;

керівники та заступники керівників підрозділів детективів;

заступник керівника Оперативно-технічного управління.

«Якщо ви прагнете використати свої знання й досвід, щоб робити реальні зміни та допомагати НАБУ давати відсіч корупції — ми чекаємо саме на вас», — йдеться в оголошенні.

