НАБУ оголосило конкурси на керівні посади

11:30, 4 вересня 2025
Антикорупційне бюро оголосило конкурси на низку керівних посад у сферах фінрозслідувань, інформбезпеки, внутрішнього контролю та оперативно-технічного забезпечення.
Національне антикорупційне бюро України посилює команду та відкрило конкурси на низку керівних посад. У відомстві наголошують: вимоги до кандидатів високі, адже йдеться про роботу з особливою відповідальністю, але водночас і вплив від цієї роботи буде відчутним у щоденній боротьбі з корупцією.

Вакансії відкриті для фахівців у сферах:

  • оперативно-технічного забезпечення,
  • фінансових розслідувань,
  • інформаційної безпеки,
  • організаційно-аналітичного супроводу,
  • внутрішнього контролю.

Наразі можна подати заявку на такі посади:

  • керівник Управління кримінального аналізу та фінансових розслідувань;
  • керівник Управління внутрішнього контролю;
  • керівник Підрозділу детективів інформаційної безпеки;
  • керівники та заступники керівників підрозділів детективів;
  • заступник керівника Оперативно-технічного управління.

«Якщо ви прагнете використати свої знання й досвід, щоб робити реальні зміни та допомагати НАБУ давати відсіч корупції — ми чекаємо саме на вас», — йдеться в оголошенні.

НАБУ

