НАБУ объявило конкурсы на руководящие должности

Антикоррупционное бюро объявило конкурсы на ряд руководящих должностей в сфере финрасследований, информбезопасности, внутреннего контроля и оперативно-технического обеспечения.

Национальное антикоррупционное бюро Украины усиливает команду и открыло конкурсы на ряд руководящих должностей. В ведомстве подчеркивают: требования к кандидатам высокие, ведь речь идет о работе с особой ответственностью, но в то же время и влияние от этой работы будет ощутимым в ежедневной борьбе с коррупцией.

Вакансии открыты для специалистов в сферах:

оперативно-технического обеспечения,

финансовых расследований,

информационной безопасности,

организационно-аналитического сопровождения,

внутреннего контроля.

Сейчас можно подать заявку на такие должности:

руководитель Управления криминального анализа и финансовых расследований;

руководитель Управления внутреннего контроля;

руководитель Подразделения детективов информационной безопасности;

руководители и заместители руководителей подразделений детективов;

заместитель руководителя Оперативно-технического управления.

«Если вы стремитесь использовать свои знания и опыт, чтобы делать реальные изменения и помогать НАБУ давать отпор коррупции — мы ждем именно вас», — говорится в объявлении.

