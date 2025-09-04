Кабмін передав агентство «Ре-інформ» та Агенцію національної єдності у підпорядкування Мінсоцполітики

Майнові комплекси держпідприємств раніше належали до сфери управління Міністерства національної єдності.

Кабінет міністрів передав у підпорядкування Мінсоцполітики майнові комплекси інформаційного агентства «Ре-інформ» та Агенції національної єдності. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Передано єдині майнові комплекси державного підприємства «Інформаційне агентство «Ре-інформ» та державного некомерційного підприємства «Агенція національної єдності» із сфери управління Міністерства національної єдності до сфери управління Міністерства соціальної політики, сімʼї та єдності», — зазначив він.

