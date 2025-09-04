Кабмин передал агентство «Ре-информ» и Агентство национального единства в подчинение Минсоцполитики

Имущественные комплексы госпредприятий ранее принадлежали сфере управления Министерства национального единства.

Кабинет министров передал в подчинение Минсоцполитики имущественные комплексы информационного агентства «Ре-информ» и Агентства национального единства. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Переданы единые имущественные комплексы государственного предприятия «Информационное агентство «Ре-информ» и государственного некоммерческого предприятия «Агентство национального единства» из сферы управления Министерства национального единства в сферу управления Министерства социальной политики, семьи и единства», — отметил он.

