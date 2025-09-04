На Закарпатті викрили інтернет-агітаторів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації

Зловмисники публікували інформацію про місця проведення представниками ТЦК заходів з оповіщення громадян призовного віку.

На Закарпатті викрили двох місцевих жителів, причетних до інформаційно-підривної діяльності, спрямованої проти обороноздатності держави. Про це повідомило Управління СБУ в Закарпатській області.

За даними слідства, зловмисниками виявилися мешканці Берегівського та Ужгородського районів. Вони поширювали в інтернеті відомості, які могли бути використані для уникнення мобілізації та створювали загрозу безпеці українських захисників.

«Один із підозрюваних був активним дописувачем у Viber-каналі, де публікував інформацію про місця проведення представниками ТЦК та СП заходів з оповіщення громадян призовного віку.

Інший — у своєму акаунті в TikTok поширював дані про маршрути руху та місця дислокації мобільних груп ТЦК і поліції», - заявили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили обом чоловікам про підозру. Їм загрожує до восьми років тюрми.

