На Закарпатье разоблачили интернет-агитаторов, которые помогали уклонистам избегать мобилизации

Злоумышленники публиковали информацию о местах проведения представителями ТЦК мероприятий по оповещению граждан призывного возраста.

На Закарпатье разоблачили двух местных жителей, причастных к информационно-подрывной деятельности, направленной против обороноспособности государства. Об этом сообщило Управление СБУ в Закарпатской области.

По данным следствия, злоумышленниками оказались жители Береговского и Ужгородского районов. Они распространяли в интернете сведения, которые могли быть использованы для уклонения от мобилизации и создавали угрозу безопасности украинских защитников.

«Один из подозреваемых был активным участником Viber-канала, где публиковал информацию о местах проведения представителями ТЦК и СП мероприятий по оповещению граждан призывного возраста.

Другой — в своем аккаунте в TikTok распространял данные о маршрутах движения и местах дислокации мобильных групп ТЦК и полиции», — заявили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили обоим мужчинам о подозрении. Им грозит до восьми лет тюрьмы.

