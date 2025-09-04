Практика судів
Через DOT-Chain Defence військові зможуть отримувати засоби РЕБ

21:03, 4 вересня 2025
Цифрова система DOT-Chain Defence забезпечує швидке постачання техніки на фронт.
Фото: armyinform
У межах програми «Армія Дронів Бонус» через цифрову систему DOT-Chain Defence військові відтепер можуть отримувати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це повідомило Міністерство оборони України.

Раніше програма передбачала надання FPV-дронів і бомберів, а тепер до переліку додано засоби РЕБ, які допомагають захищати українських воїнів на передовій. Агенція оборонних закупівель Міноборони вже уклала перші контракти з українськими виробниками на постачання цього обладнання, і частина засобів РЕБ уже передана Збройним силам України.

Додавання засобів РЕБ до програми значно підвищує гнучкість для військових підрозділів. Завдяки цифровій системі DOT-Chain Defence вони можуть самостійно визначати потреби, замовляти необхідне обладнання через Brave1 Market після авторизації в системі DELTA та отримувати його безпосередньо на фронт. Такий підхід суттєво скорочує час від подання заявки до постачання, а також сприяє ефективнішому використанню бюджетних коштів.

Наразі в межах програми «Армія Дронів Бонус» уже поставлено техніки на суму 500 мільйонів гривень, тоді як загальний обсяг замовлень становить 1,8 мільярда гривень.

зброя ЗСУ військові армія війна Міноборони

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

