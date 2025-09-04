Через DOT-Chain Defence військові зможуть отримувати засоби РЕБ

Цифрова система DOT-Chain Defence забезпечує швидке постачання техніки на фронт.

У межах програми «Армія Дронів Бонус» через цифрову систему DOT-Chain Defence військові відтепер можуть отримувати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це повідомило Міністерство оборони України.

Раніше програма передбачала надання FPV-дронів і бомберів, а тепер до переліку додано засоби РЕБ, які допомагають захищати українських воїнів на передовій. Агенція оборонних закупівель Міноборони вже уклала перші контракти з українськими виробниками на постачання цього обладнання, і частина засобів РЕБ уже передана Збройним силам України.

Додавання засобів РЕБ до програми значно підвищує гнучкість для військових підрозділів. Завдяки цифровій системі DOT-Chain Defence вони можуть самостійно визначати потреби, замовляти необхідне обладнання через Brave1 Market після авторизації в системі DELTA та отримувати його безпосередньо на фронт. Такий підхід суттєво скорочує час від подання заявки до постачання, а також сприяє ефективнішому використанню бюджетних коштів.

Наразі в межах програми «Армія Дронів Бонус» уже поставлено техніки на суму 500 мільйонів гривень, тоді як загальний обсяг замовлень становить 1,8 мільярда гривень.

