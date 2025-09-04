Через DOT-Chain Defence военные смогут получать средства РЭБ

Цифровая система DOT-Chain Defence обеспечивает быструю поставку техники на фронт.

В рамках программы «Армия Дронов Бонус» через цифровую систему DOT-Chain Defence военные отныне могут получать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Ранее программа предусматривала предоставление FPV-дронов и бомберов, а теперь в перечень добавлены средства РЭБ, которые помогают защищать украинских воинов на передовой. Агентство оборонных закупок Минобороны уже заключило первые контракты с украинскими производителями на поставку этого оборудования, и часть средств РЭБ уже передана Вооруженным силам Украины.

Добавление средств РЭБ в программу значительно повышает гибкость для военных подразделений. Благодаря цифровой системе DOT-Chain Defence они могут самостоятельно определять потребности, заказывать необходимое оборудование через Brave1 Market после авторизации в системе DELTA и получать его непосредственно на фронт. Такой подход существенно сокращает время от подачи заявки до поставки, а также способствует более эффективному использованию бюджетных средств.

На данный момент в рамках программы «Армия Дронов Бонус» уже поставлено техники на сумму 500 миллионов гривен, тогда как общий объем заказов составляет 1,8 миллиарда гривен.

