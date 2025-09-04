Практика судів
У Києві запустили оперативні групи та соціальних менеджерів для допомоги постраждалим після атаки

21:49, 4 вересня 2025
У Дарницькому районі Києва запрацювали оперативні групи для допомоги постраждалим після атаки — Ткаченко.
У Києві запустили оперативні групи та соціальних менеджерів для допомоги постраждалим після атаки
Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що сьогодні працював у Дарницькому районі, де разом із керівниками департаментів і місцевою владою організував пряме спілкування з громадянами, які постраждали від останніх атак.

«Люди після атаки перелякані, вони не знають що робити. Їм потрібна підтримка і сприяння тих, хто має владу і приймає рішення. Якщо треба зробити це по четвертому, по пʼятому колу - будемо на місці, і будемо працювати з людьми. Це наша робота», — сказав Ткаченко.

За його словами, у районах Києва створюють оперативні групи, які працюватимуть із індивідуальними випадками на постійній основі. У Дарницькому районі така робота вже стартувала.

Крім того, протягом тижня на базі ЦНАПів з’являться соціальні менеджери, які супроводжуватимуть кожну родину, що потребує допомоги.

«Але якщо треба "докручувати" вручну – такими менеджерами будуть і голови РДА. У нас немає більшого пріоритету, ніж люди», — підкреслив Ткаченко.

Також він відзначив оперативну роботу голови Дарницького району Олександра Ковтунова, який організував виплати постраждалим менш ніж за тиждень, у тому числі й тим, хто втратив житло. За словами Ткаченка, цей досвід планують масштабувати.

Наступним етапом стане робота у Святошинському районі за таким самим принципом — безпосередня присутність посадовців поруч із мешканцями, доки проблеми не будуть вирішені.

