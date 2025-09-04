Практика судов
  1. В Украине

В Киеве запустили оперативные группы и социальных менеджеров для помощи пострадавшим после атаки

21:49, 4 сентября 2025
В Дарницком районе Киева заработали оперативные группы для помощи пострадавшим после атаки – Ткаченко.
В Киеве запустили оперативные группы и социальных менеджеров для помощи пострадавшим после атаки
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что сегодня работал в Дарницком районе, где вместе с руководителями департаментов и местной властью организовал прямое общение с гражданами, пострадавшими от последних атак.

«Люди после атаки напуганы, они не знают, что делать. Им нужна поддержка и содействие тех, кто имеет власть и принимает решения. Если нужно сделать это по четвертому, по пятому кругу — будем на месте и будем работать с людьми. Это наша работа», — сказал Ткаченко.

По его словам, в районах Киева создают оперативные группы, которые будут работать с индивидуальными случаями на постоянной основе. В Дарницком районе такая работа уже стартовала.

Кроме того, в течение недели на базе ЦНАПов появятся социальные менеджеры, которые будут сопровождать каждую семью, нуждающуюся в помощи.

«Но если нужно “докручивать” вручную — такими менеджерами будут и главы РГА. У нас нет большего приоритета, чем люди», — подчеркнул Ткаченко.

Также он отметил оперативную работу главы Дарницкого района Александра Ковтунова, который организовал выплаты пострадавшим менее чем за неделю, в том числе и тем, кто потерял жилье. По словам Ткаченко, этот опыт планируют масштабировать.

Следующим этапом станет работа в Святошинском районе по тому же принципу — непосредственное присутствие должностных лиц рядом с жителями, пока проблемы не будут решены.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев КГВА

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Психиатрические учреждения не смогут ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности психически больного лица — депутаты поддержали законопроект

Верховная Рада поддержала законопроект, которым депутаты предлагают лишить психиатрические учреждения права ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности больного лица, а также разрешить недееспособным лицам и их адвокатам увольнять опекунов.

Верховная Рада поддержала законопроект о возвращении военных из СЗЧ на службу без уголовной ответственности

Документ предусматривает новые условия освобождения от уголовной ответственности для военнослужащих, которые самовольно оставили часть или место службы, но вернулись до 30 августа.

Течение остановленных на время военного положения сроков исковой давности в Гражданском кодексе возобновлено – вступил в силу закон

4 сентября вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которыми отменена остановка течения исковой давности, которая была введена на время военного состояния.

Проверки игорного бизнеса до сих пор не возобновлены, а тендер на создание системы онлайн-мониторинга объявлен лишь 2 сентября — Даниил Гетманцев

Плановые и внеплановые проверки игорного бизнеса остановлены, а система онлайн-мониторинга до сих пор не создана — в Раде раскритиковали Минцифры и PlayCity.

Верховная Рада приняла постановление о возвращении прямых трансляций заседаний парламента

В постановлении говорится, что оно принимается с целью обеспечения прямых трансляций открытых заседаний Верховной Рады парламентским телеканалом «Рада».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді