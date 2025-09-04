В Киеве запустили оперативные группы и социальных менеджеров для помощи пострадавшим после атаки

В Дарницком районе Киева заработали оперативные группы для помощи пострадавшим после атаки – Ткаченко.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что сегодня работал в Дарницком районе, где вместе с руководителями департаментов и местной властью организовал прямое общение с гражданами, пострадавшими от последних атак.

«Люди после атаки напуганы, они не знают, что делать. Им нужна поддержка и содействие тех, кто имеет власть и принимает решения. Если нужно сделать это по четвертому, по пятому кругу — будем на месте и будем работать с людьми. Это наша работа», — сказал Ткаченко.

По его словам, в районах Киева создают оперативные группы, которые будут работать с индивидуальными случаями на постоянной основе. В Дарницком районе такая работа уже стартовала.

Кроме того, в течение недели на базе ЦНАПов появятся социальные менеджеры, которые будут сопровождать каждую семью, нуждающуюся в помощи.

«Но если нужно “докручивать” вручную — такими менеджерами будут и главы РГА. У нас нет большего приоритета, чем люди», — подчеркнул Ткаченко.

Также он отметил оперативную работу главы Дарницкого района Александра Ковтунова, который организовал выплаты пострадавшим менее чем за неделю, в том числе и тем, кто потерял жилье. По словам Ткаченко, этот опыт планируют масштабировать.

Следующим этапом станет работа в Святошинском районе по тому же принципу — непосредственное присутствие должностных лиц рядом с жителями, пока проблемы не будут решены.

